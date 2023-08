Dois pilotos morrem após acidente em corrida de moto no Paraná

Dois pilotos morrem em corrida de motocicleta. Crédito: Reprodução

Os pilotos Érico Veríssimo da Rocha, 38 anos, e André Veríssimo Cardoso morreram neste domingo (27) durante um grave acidente enquanto corriam na etapa de Cascavel da Moto1000GP, classe do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.



André escorregou da moto ainda na primeira volta da corrida e ficou no meio da pista. Ele ainda levanta o braço e acena para os outros pilotos, que continuam acelerando.

Pilotos Érico Veríssimo Cardoso e André Veríssimo morrem após sofrerem grave acidente em corrida do Moto 1000 GP

Vídeo com cenas fortes: pic.twitter.com/ybOqDKb5kx — João Carlo (@Joaocarlllo) August 27, 2023

Érico, que seguia atrás de outros dois pilotos, não viu o piloto na pista e o atingiu com força. André foi arremessado para a lateral da pista, quase sendo atropelado outra vez por um terceiro piloto.

Os pilotos foram atendidos pela equipe médica da prova. A morte de Érico foi constata logo após o cancelamento da corrida.

"O Moto1000GP lamenta profundamente informar o falecimento do piloto Érico Verissimo da Rocha após grave acidente durante a quarta etapa do campeonato, que estava sendo realizada no Autódromo Internacional de Cascavel",

"Após o acidente o piloto, que foi encaminhado para tratamento hospitalar seguindo todos os protocolos da modalidade em estado gravíssimo, não resistiu aos ferimentos e seu óbito foi constatado".

"O Moto1000GP, após a informação oficial, cancela todas as atividades de pista da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A família Moto1000GP destina todas as nossas orações ao piloto, aos familiares, amigos e admiradores".

A confirmação da morte de André foi divulgada cerca de uma hora depois.

"O Moto1000GP comunica o falecimento do piloto André Veríssimo Cardoso, envolvido em grave acidente com o piloto Érico Veríssimo da Rocha durante a primeira volta da categoria GP 1000 na tarde deste domingo (27) durante a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade em Cascavel (PR)."

"André Veríssimo, de 42 anos, foi encaminhado pela equipe de resgate do campeonato em estado gravíssimo para unidade hospitalar de referência. Segundo informações médicas do hospital, após atendimento emergencial, ao ser encaminhado para o centro cirúrgico, ele teve uma parada cardiorrespiratória não resistindo e vindo a falecer."