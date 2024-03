CONVOCADOS

Dorival Júnior convoca Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno no lugar de lesionados

O técnico Dorival Júnior revelou, nesta segunda-feira, a convocação do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto (POR). Os três são os substitutos de Ederson, goleiro do Manchester City (ING), Marquinhos, zagueiro do PSG (FRA), e Gabriel Martinelli, do Arsenal (ING), cortados por lesão.