Dorival Júnior esboça seleção brasileira com Endrick na reserva contra os EUA

A ex-dupla do Santos também conseguiu balançar a rede pelo menos três vezes antes de atingir a maioridade. Endrick, assim como Pelé, marcou em três jogos consecutivos ainda menor de idade. Apesar do feito, o jovem rechaça comparações com jogadores do passado ou do presente. "Vocês [jornalistas] criam coisas malucas. Ficam me comparando com Pelé. Vocês são malucos. Pelé foi o Pelé", disse o atacante. "Vocês não devem ficar comparando com ninguém."