LIGA DOS CAMPEÕES

É dia de Champions! Real Madrid busca remontada, e Bayern tenta virada na Itália

Barcelona e PSG são os primeiros classificados para a semifinal da competição

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de abril de 2025 às 13:00

Mbappé joga pelo Real Madrid Crédito: Divulgação/Real Madrid

Hoje é dia de Champions League! Depois de Barcelona e Paris Saint-Germain conquistares suas vagas nas semifinais da competição, chegou a hora de definir os últimos dois classificados. O Real Madrid recebe o Arsenal no Santiago Bernabéu, enquanto a Inter de Milão encara o Bayern de Munique no San Siro. As duas partidas serão nesta quarta-feira (16), às 16h.>

Após o resultado negativo em Londres, a equipe de Vinícius Júnior tenta tirar três gols de desvantagem na Espanha e, assim como nas temporadas anteriores, conquistar uma classificação heroica para a próxima fase. >

A missão do Real é quebrar dois tabus que exaltam o bom desempenho defensivo do time inglês. O Arsenal mantém uma sequência de 84 jogos sem sofrer três gols na mesma partida, quando venceu o Luton Town pela Premier League pelo placar de 4x3, em dezembro de 2023. Além disso, os Gunners já somam 103 duelos sem perder por três gols de diferença, quando sofreram o revés por 3x0 contra o Brighton, também no Campeonato Inglês.>

O favoritismo do Arsenal para chegar às semis do torneio também se traduz no retrospecto entre as equipes. O primeiro encontro entre os clubes foi nas oitavas de final da Champions League da temporada 2005/06, quando o time inglês venceu o confronto de ida por 1x0 no Bernabéu e segurou um empate por 0x0 na Inglaterra.>

Do outro lado da chave, o Bayern de Munique - derrotado em casa por 2x1 no jogo de ida - visita a Inter de Milão no San Siro para chegar mais uma vez às semis da competição.>

A equipe de Vincent Kompany vai encarar a melhor defesa da Liga dos Campeões, com apenas três gols sofridos em 11 partidas. O time comandado por Simone Inzaghi lidera o Campeonato Italiano e chega em boa fase para a volta, defendendo uma invencibilidade de 12 duelos.>

Na terça-feira (15), o Barcelona foi derrotado por 3x1 pelo Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, mas garantiu a classificação após golear o adversário por 4x0 no jogo de ida. O PSG também conseguiu a vaga na próxima fase, administrando uma derrota na Inglaterra por 3x2 para o Aston Villa, que tinha a missão de reverter a vitória por 3x1 do time francês na primeira partida do confronto.>