RIVALIDADE

'É impossível controlar esses jogadores, todos são excepcionais', comenta técnico sobre time rival

Pep Guardiola apontou pontos fortes do Real Madrid e afirmou que o City "mereceu" o adversário

A temporada difícil de Pep Guardiola com o Manchester City terá um capítulo especialmente complicado nesta terça-feira (11), quando o clube enfrentará o Real Madrid pela Champions League. Na véspera do jogo de ida do playoff, o técnico comentou sobre o confronto, parecendo pouco otimista apesar de jogar em casa, no Etihad Stadium.>