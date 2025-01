CHAMPIONS LEAGUE

Guardiola joga bola em técnico rival durante quase eliminação do Manchester City; veja o vídeo

O clube inglês se salvou com uma virada em cima do Club Brugge na última rodada da fase de liga

Marina Branco

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 17:50

Guardiola, técnico do Manchester City Crédito: Reprodução

Em meio à fase crítica e mentalmente desafiadora que vem vivendo, Guardiola chamou atenção em mais um episódio, em que acabou acertando acidentalmente um técnico de equipe rival na Champions League. Tentando devolver uma bola para o Manchester City com rapidez, Pep calculou mal o lance e mandou direto no treinador adversário, Nicky Hayen, do Club Brugge.>

O jogo estava extremamente tenso, com uma eliminação iminente ainda na fase de liga assombrando o City. Perdendo para o Club Brugge, a equipe de Pep precisava virar o jogo para seguir viva nos playoffs, e acabou conseguindo. O jogo terminou em 3 a 1 no Etihad Stadium, casa do City, e salvou o time inglês por pouco. >

? Pep Guardiola qui s’excuse à Nicky Hayen après lui avoir lancé le ballon dessus sans le faire exprès

pic.twitter.com/jCMSpgHyvq — Belgium Touch ?? (@BelgiumTouch) January 30, 2025

Nervoso, Pep atuou como gandula durante o jogo, ao ir correndo buscar uma bola que saiu pela lateral. Na intenção de arremessá-la para Matheus Nunes, ele acabou atingindo Hayen, e se desculpou logo em seguida, abraçando o adversário.>