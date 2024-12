TEMPORADA DO LEÃO

Elenco rubro-negro: confira o balanço de cada posição do Vitória em 2024

Temporada do Leão contou com mudanças de titularidade em muitas posições

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 03:00

Elenco do Vitória após partida contra o Fortaleza, no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ano de 2024 foi longo para o Vitória, mas ao fim de uma temporada desgastante, o torcedor do Leão termina o ano com um sentimento positivo. Começando a temporada com a base que ganhou a Série B, o time titular rubro-negro foi sendo modificado no decorrer das competições e novos jogadores foram ganhando protagonismo. Veja o balanço de cada posição do time:

Goleiros

Formado na base do Leão, Lucas Arcanjo foi o titular no gol do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Titular na campanha do título da Série B em 2023, Lucas Arcanjo continuou como o nome do projeto na volta à elite. Formado nas categorias de base do Leão, Arcanjo entrou em campo 50 vezes durante o ano, o que representa 82% dos jogos disputados pelo Vitória. Apesar de oscilar, terminou a temporada mais uma vez com importância para a equipe.

O reserva mais utilizado na posição foi Muriel, que teve a missão de substituir Arcanjo em 10 jogos durante o ano. Um deles, inclusive, foi o primeiro clássico Ba-Vi. Na ocasião, o rubro-negro venceu por 3x2 no Barradão. Apesar de ter sua contratação criticada, não prejudicou enquanto esteve em campo.

Maycon Cleiton jogou apenas na derrota para a Juazeirense, pela Copa do Nordeste. À época, o Vitória foi superado fora de casa: 2x0. O goleiro deixou o Leão rumo ao Ceará durante a temporada.

Laterais

Raúl Cáceres estreou pelo Vitória na Série A contra o Atlético-MG Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na direita, a disputa variou em cada momento. Capitão da equipe, Zeca iniciou o ano como nome certo na posição. O lateral foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, mas perdeu espaço no início do Brasileirão após queda de rendimento.

Com a chegada de Carpini, Willean Lepo tomou a posição para si e se tornou o lateral direito com mais partidas pelo Leão no Campeonato Brasileiro deste ano. Foram 28 disputadas com a camisa rubro-negra, sendo que precisou compor a zaga em momentos da competição.

Com a lesão de Lepo, o paraguaio Raúl Cáceres aproveitou a oportunidade e se estabeleceu como o titular do setor. O jogador evoluiu junto ao time e contribuiu com três assistências no campeonato, se tornando o lateral direito com mais participações diretas em gols da equipe no torneio.

Em contrapartida, o lado esquerdo contou com a disputa de apenas dois jogadores. No primeiro semestre, PK assumiu a titularidade e foi importante para o Vitória no período. Entretanto, lesões e quedas no rendimento deram espaço para Lucas Esteves ocupar o posto e não sair mais.

O jovem lateral de 24 anos foi um dos jogadores mais regulares defensivamente do Leão na Série A, além de contribuir com um gol e quatro assistências na competição.

Zagueiros

Wagner Leonardo se tornou capitão do Leão durante 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Wagner Leonardo e Camutanga é a dupla de zaga mais celebrada pelos torcedores rubro-negros nos últimos anos. Assim como a base da Série B, eles iniciaram a temporada em alta, mas a lesão do camisa 13 abalou a defesa do Leão. Wagner se tornou capitão e jogador mais regular da equipe durante o ano.

No lugar de Camutanga, Bruno Uvini, Reynaldo e Caio Vinícius improvisado tentaram substituir, mas não tiveram sucesso. A zaga só voltou a se estabilizar com as chegadas de Neris e Edu. Os dois encaixaram na equipe e terminaram o ano em alta.

Volantes

Willian Oliveira foi o volante com mais gols marcados pelo Vitória na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Considerados titulares pelo desempenho na Série B do ano passado, Rodrigo Andrade e Dudu começaram a temporada como nomes certos na escalação do Vitória comandado por Léo Condé. Os dois continuaram importantes na conquista do Baianão, mas logo perderam espaço na Série A do Brasileiro com a chegada de Carpini.

Sem a dupla, o atual técnico instituiu um esquema com três volantes durante grande parte da competição. Luan Santos, Filipe Machado, Ricardo Ryller e Willian Oliveira revezaram entre as funções. Todos ajudaram o Leão, cada um com suas características. Willian, inclusive, chegou a ser o artilheiro da Série A na 10ª rodada. Na época, o volante tinha cinco gols na competição.

Meias

Matheuzinho marcou seis gols e deu 10 assistências no ano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Entre os meias, uma unanimidade. Matheuzinho foi o dono da posição. Apesar de titular no ano anterior, foi na atual temporada que o jogador chegou ao seu auge, sendo peça fundamental na campanha de recuperação na Série A. Considerando todo o ano, foram seis gols marcados e 10 assistências.

Contratado sob expectativa da torcida, o meia Jean Mota não conseguiu desempenhar com a camisa rubro-negra e terminou a temporada sem sequer ser utilizado por Thiago Carpini. Quando Matheuzinho não podia jogar, Pablo ocupava a posição ou o sistema era modificado.

Pontas

Aos 37 anos, Osvaldo balançou as redes oito vezes na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Seis nomes alternaram entre as duas pontas em 2024: Osvaldo, Everaldo, Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo, Zé Hugo e Matheus Gonçalves. Destes, somente o último não teve importância na primeira divisão.

Zé Hugo e Mosquito terminaram a temporada como importantes para a campanha, mas não conseguiram se consolidar como titulares absolutos. Os dois pontas tiveram três participações diretas em gols, enquanto Osvaldo, Everaldo e Carlos Eduardo tiveram duas.

No ano, foi Osvaldo quem mais teve importância para o Leão. O atacante de 37 anos foi o responsável por marcar oito gols e contribuir com uma assistência. Apesar da idade, a velocidade do jogador e os tentos anotados em clássicos foram essenciais para o Vitória. Osvaldo, no entanto, precisou dar adeus à temporada precocemente após ser diagnosticado com um quadro de tromboembolismo pulmonar.

Centroavantes

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 21 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado no início da temporada para ser o “homem gol”, Alerrandro correspondeu às expectativas durante todo o ano. Foram 28 participações diretas em gols na temporada, sendo 21 marcados e sete assistências. O jogador contribuiu em todas as competições que o Vitória disputou na temporada. Apesar do jejum no início da Série A, terminou o torneio como artilheiro.