BRASILEIRÃO

‘Eles estão muito felizes aqui’, diz diretor do Botafogo sobre Thiago Almada e Luiz Henrique

Os jogadores estariam cotados para o elenco do Lyon, clube francês

Não é de hoje que surgem boatos de uma possível ida de Thiago Almada e Luiz Henrique para o Lyon, clube francês. Apesar dos rumores, o diretor do Botafogo, Alessandro Brito, afirmou que nada é certo, e é possível que os jogadores sigam no alvinegro no ano que vem.