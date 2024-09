FÓRMULA 1

Em baixa na F-1, Pérez descarta aposentadoria e espera honrar contrato com a Red Bull

"Por enquanto, estou muito motivado, quero muito continuar na F-1", disse

Estadão

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 15:14

O mexicano Sergio Pérez Crédito: Divulgação

O mexicano Sergio Pérez descartou a aposentadoria apesar da temporada ruim com a Red Bull. O companheiro do atual líder do Mundial de Piloto, Max Verstappen, afirmou ter intenção de honrar o seu contrato com a escuderia austríaca, até 2025, com opção de renovação até 2026. No entanto, o chefe de equipe Christian Horner ainda não revelou quem pilotará ao lado do holandês no próximo ano.

"Nos últimos seis meses, venho pensando nisso (aposentadoria), mas levei três segundos para tomar a decisão. No fim, seria a maneira mais fácil de desistir. Nunca me perdoaria por isso. Quero terminar minha carreira quando eu quiser e não quando alguém me disser que chegou a hora. Essa é a coisa mais importante, chegar ao ponto em que eu possa decidir meu futuro", afirmou Pérez, ao site Dazn.

Pérez ocupa atualmente apenas o oitavo lugar do mundial de Pilotos, com 144 pontos, atrás de Verstappen (331), Lano Norris (279), Charles Leclerc (245), Oscar Piastri (237), Carlos Sainz (190), Lewis Hamilton (174) e George Russell (155). A melhor marca do mexicano no ano foi o segundo lugar, onde esteve no Barein, Arábia Saudita e Japão.

"Por enquanto, estou muito motivado, quero muito continuar na F-1. Gosto de estar aqui. Aproveitamos os bons momentos, mas também aprendemos a aproveitar os momentos ruins. Por enquanto, tenho um contrato de dois anos. Dois anos é muito tempo, mas sei que o fim está cada vez mais próximo. Não me vejo correndo aqui como Fernando Alonso. Admiro tudo o que ele faz na sua idade. Com 24 corridas por ano, o calendário é longo, mas estarei por aqui por pelo menos mais dois anos. No entanto, não me vejo na F1 por muito mais tempo", completou.

Apesar do otimismo, Pérez não tem cadeira cativa na Red Bull nem para o próximo ano. Yuki Tsunoda e Liam Lawson, que assumiu a vaga de Daniel Ricciardo na RB, são os favoritos ao posto do mexicano. O próprio australiano, apesar de também não ter correspondido na temporada, seria uma das opções. A escuderia também pode buscar alguém de fora e já chegou a flertar com George Russell, da Mercedes.

O que pesa contra Pérez é o fator da Red Bull ter sido ultrapassada pela McLaren no Mundial de Construtores, graças ao desempenho irregular do mexicano. Na tabela soma 456 pontos, contra 516 da equipe britânica.