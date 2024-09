BRASILEIRÃO

Em busca de recuperação, Bahia terá uma semana para juntar os cacos antes de enfrentar o Criciúma

Depois de ter sido goleado por 4x1 pelo Fortaleza, no último sábado (21), no Castelão, o Bahia terá uma semana para juntar os cacos e buscar uma volta por cima no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será no domingo (29), contra o Criciúma, na Fonte Nova.

O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira (23), e tem retorno aos treinos previsto para terça-feira (24), no CT Evaristo de Macedo. De acordo com a programação divulgada pelo próprio Esquadrão, Rogério Ceni terá cinco dias de atividades para corrigir os problemas e montar a equipe.

O treinador ainda espera pelo retorno do atacante Biel, que trata de uma lesão nas costas. O camisa 11 não atua desde o triunfo por 2x0 sobre o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Apesar do resultado ruim fora de casa, o Bahia se manteve no G6 da Série A. O Esquadrão é o 6º colocado, com 42 pontos. O time está empatado com o Cruzeiro, que aparece uma posição abaixo, e a dois pontos do São Paulo, 5º colocado, com 44.