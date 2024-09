SÉRIE A

Em jogo de golaços, Marinho marca duas vezes e Bahia é goleado pelo Fortaleza

Além do camisa 11, Pochettino e Renato Kayzer marcaram os outros gols do clube cearense, enquanto Everaldo fez para o Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 22:58

Everaldo marcou para o Bahia contra o Fortaleza Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Mesmo a Arena Castelão não sendo nada parecida com um cenário de filme de faroeste, um duelo de tricolores se instaurou no estádio para decidir quem ficaria com os três pontos. Assim como em um filme estadunidense, apenas um sairia do confronto sentindo o gosto do sucesso. No caso do confronto pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o embate entre Bahia e Fortaleza terminou com os cearenses comemorando mais um triunfo no campeonato, com direito a goleada. Marinho marcou duas vezes para os mandantes e Pochettino ampliou e Renato Kayzer fechou o placar, enquanto Everaldo fez o gol do Esquadrão.

Com a derrota por 4x1, o tricolor baiano continua na sexta colocação da Série A, mas pode ser superado ainda nesta rodada pelo Cruzeiro. Com 42 pontos e a possibilidade de ver a distância para os quatro primeiros aumentar, o elenco comandado por Rogério Ceni vai precisar ajustar os erros para o próximo domingo (29), quando enfrenta o Criciúma na Arena Fonte Nova. A bola rola às 18h30.

O JOGO

Enquanto Rogério Ceni teve apenas a entrada de Cuesta na linha defensiva como mudança em relação aos últimos jogos, a equipe de Vojvoda entrou em campo com uma escalação alternativa para enfrentar o Esquadrão. Nomes como Pochettino, Pikachu e Breno Lopes iniciaram no banco de reservas.

Quando a partida iniciou, o Leão do Pici tomou a iniciativa de ameaçar pela primeira vez o rival baiano através de uma construção rápida. O Esquadrão não permitiu que fosse dominado nos minutos iniciais e deu uma resposta logo em seguida. Neste momento, o Bahia tinha menos posse de bola e abaixou o bloco para encurtar os espaços e diminuir o ritmo do Fortaleza.

Com a bola no pé, os tricolores encontraram dificuldade para avançar. Mesmo com o balanço do time, os comandados de Ceni encontraram um adversário bem postado em campo. Sem o primeiro passe, era preciso que a equipe recuasse para dar mais opção à primeira linha. A mudança permitiu que o Bahia conseguisse chegar ao gol de João Ricardo. No entanto, uma lenta transição ofensiva ofereceu espaço para Marinho deslocar a zaga baiana e tirar tinta das traves de Marcos Felipe, primeiro lance de perigo do confronto.

O Esquadrão viu o rival ter facilidade para chegar ao último terço. A superioridade acontecia em dois setores do campo, no meio e nas pontas. Os três volantes do Leão encaixavam nos homens de criação e impediam que eles tivessem liberdade para flutuar em campo. Melhores fisicamente, as roubadas de bola resultavam em contra-ataques com perigo dos mandantes.

Se o mandante já ensaiava, principalmente com Marinho, aos 26 minutos do primeiro tempo, foi a hora que o quase se tornou certeza. Marinho recebeu pela direita e seguiu sozinho cortando para o meio. Com liberdade, o camisa 11 do Fortaleza chutou de fora da área para superar Marcos Felipe e abrir o placar no Castelão. O gol, no entanto, era a faísca que faltava para incendiar o jogo. Logo no lance seguinte, o Bahia subiu pressão e Cauly aproveitou erro do Leão para deixar Everaldo na entrada da área, que girou o corpo e chutou colocado para acertar a bochecha esquerda das redes de João Ricardo.

Em um jogo de gols bonitos, Marinho recebeu novamente pela direita aos 35 minutos e praticamente repetiu o roteiro visto nove minutos antes. O ponta do Fortaleza deixou a marcação na saudade, entrou na área e chutou colocado para acertar as redes do Esquadrão e devolver a vantagem no placar para os donos da casa.

A volta do intervalo reservou duas mudanças para a equipe de Rogério Ceni tentar se desvencilhar da estratégia cearense. Rezende e Rafael Ratão entraram nas vagas de Cuesta e Thaciano. Logo de início, a mudança na postura já foi percebida. O Bahia conseguiu trabalhar melhor a bola e avançar com triangulações no meio de campo. A melhora foi perceptível, já que o Esquadrão passou a imprimir seu estilo de jogo e chegar ao ataque com mais frequência.

A consciência tática e o volume ofensivo se equilibrou na segunda etapa, mas a tomada de decisão no último terço do campo e a dificuldade para furar a última linha do Fortaleza impediram que o Esquadrão transformasse as chances criadas em um empate. Como os lances não representavam perigo, o adversário foi voltando para a partida e cresceu após as alterações.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Pochettino recebeu a bola dentro da área e foi tocado por Caio Alexandre no momento da finalização. Ao revisar o lance no vídeo, o pênalti foi marcado para os donos da casa. O próprio argentino foi para a cobrança e parou em Marcos Felipe, mas aproveitou o rebote para ampliar a vantagem do Leão do Pici.

A partida ainda teve tempo para o árbitro expulsar José Welison após entrada forte em Arias. No final, mesmo com um a mais, já era tarde demais para o Esquadrão tentar reagir. No entanto, quem chegou ao gol novamente foi o Fortaleza. Depois de jogada trabalhada no ataque, Renato Kayzer recebeu livre para liquidar o Bahia. Ao soar do apito final, o que sobrou foi apenas uma derrota amarga para um adversário superior nos 90 minutos.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 4 x 1 Bahia - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso (Tinga); Hercules (Pochettino), José Welison, Rosetto (Pedro Augusto) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Rezende) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Arena Castelão

Gols: Marinho, aos 26 e 35, e Everaldo, aos 28 minutos do primeiro tempo; Pochettino, aos 35, e Renato Kayser, aos 43 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Matheus Rossetto, Lucero (Fortaleza); Jean Lucas (Bahia)

Cartão vermelho: José Welison (Fortaleza)

Público: 24.160 pagantes

Renda: R$ 306.031,00

Arbitragem: Raphael Claus, auziliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (trio de São Paulo).