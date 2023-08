Em confronto direto, Bahia encara o América-MG e tenta sair do Z4

Em luta contra o rebaixamento, Bahia e América-MG fazem neste domingo (6) um confronto direto na parte de baixo da tabela. Enfrentam-se às 18h30, na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Para o tricolor, só o triunfo interessa. O time comandado por Renato Paiva inicia a rodada na 17ª colocação, com 15 pontos. O Goiás, primeiro time fora do Z4, tem 16. Vencer, no entanto, tem sido tarefa difícil.



O Bahia conquistou apenas três vitórias na competição. Venceu Vasco e Coritiba na 3ª e 4ª rodadas, respectivamente, e o Palmeiras, na 11ª. Desde o triunfo sobre o clube paulista, no dia 21 de junho, o Esquadrão amarga seis jogos de jejum na Série A. Levando em consideração a Copa do Brasil, a conta aumenta para oito.