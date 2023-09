Em depoimento, Antony nega ter agredido ex e fala em 'relacionamento tóxico'

Gabriela Cavallin acusa Antony de ameaça e agressão. Crédito: Reprodução e Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Antony, do Manchester United, negou em depoimento ter agredido a ex-namorada Gabriela Cavallin. O jogador confirmou a existência de brigas, mas citou que ambos viveram um "relacionamento tóxico". Segundo ele, as discussões eram constantes e aconteceriam porque o namoro não era assumido publicamente. O atleta disse ter conhecido a DJ enquanto ainda era casado, em 2021.



As informações são do G1. De acordo com o jogador, ele é que foi agredido por Gabriela. Antony contou que um casal de amigos chegou a presenciar uma das brigas, quando ele teria dado um soco em um espelho e ficado com a mão machucada. Mas negou que tenha batido em Gabriela.

Em entrevista na segunda-feira (4), a influenciadora chamou o jogador de "tóxico, ciumento" e afirmou que ele a "xingava, tratava mal". Também acusou o atacante de agredi-la, persegui-la e mantê-la em cárcere privado, não a deixando sair de casa.

⚠️ Atenção!



O @UOLEsporte teve acesso a fotos e áudios inéditos que revelam agressões de Antony à DJ Gabriela Cavallin, sua ex-namorada.



Um dos vídeos do inquérito mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que foi a última agressão do jogador.… pic.twitter.com/b0NndQbOxl — Mundo da Bola (@mundodabola) September 4, 2023

Um dos episódios citados por Gabriela deixou sequela em seus dedos. Em relato que acompanha a a ação movida pela DJ, o jogador teria ficado enfurecido ao perceber que ela estava com o celular na mão. Ele teria se ajoelhado na frente da então namorada, retirado a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessado na direção de seu rosto. A influenciadora teria colocado a mão institivamente na frente, bloqueando a taça. O objeto se estilhaçou, causando cortes profundos.

Antony deu outra versão do acontecimento. O jogador afirmou que estava em casa com a ex e familiares quando o casal começou a discutir. O atacante teria pedido para a DJ parar de beber, o que não teria ocorrido. O jogador, então, diz que se aproximou de Gabriela e tentou tirar a taça da mão dela. A taça não teria aguentado a pressão e quebrado, ferindo os dedos da influenciadora. Ele nega ter arremessado a taça na vítima, mas confirma que se exaltou "verbalmente" com ela.

Antony está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por violência doméstica. Na segunda-feira (4), uma matéria divulgada pelo site Uol revelou agressões físicas e ameaças do jogador de 23 anos contra Gabriela, anexadas por meio de fotos e áudios no inquérito. Em uma das mensagens, o atleta afirma: “Tomara que você morra”.

Ainda na segunda, o atacante foi desconvocado da Seleção pelo técnico Fernando Diniz. No mesmo dia, se pronunciou oficialmente nas redes sociais e negou ter cometido os crimes.