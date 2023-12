João Pedro conduziu o Brighton na vitória por 4x2. Crédito: Reprodução/ Brighton

No duelo dos atacantes brasileiros no Falmer Stadium, o centroavante João Pedro levou a melhor sobre Richarlison e conduziu o Brighton ao triunfo de 4 a 2 sobre o Tottenham nesta quinta-feira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Além de sair de campo vitorioso, o jogador revelado pelo Fluminense ainda balançou a rede no confronto ao fazer o segundo e o quarto gols em duas cobranças de pênalti.



Com o resultado, o Brighton chegou aos 30 pontos, está em oitavo lugar, e tenta uma aproximação com a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Tottenham perdeu a chance de colar nos líderes da competição e segue com 36 na quinta colocação.

As duas equipes voltam a campo pela competição no próximo final de semana. O Tottenham recebe o Bournemouth no Hotspur Stadium no domingo. No complemento da rodada, o Brighton entra em campo na terça e visita o West Ham, em Londres.

Na partida, os mandantes inauguraram o marcador logo aos 11 minutos. A defesa do Tottenham deu espaços, Jack Hinshelwood recebeu a bola com liberdade e, com um belo toque, mandou no ângulo.

O Tottenham sentiu o golpe, continuou errando na defesa, e viu o time da casa ampliar aos 23 minutos. Welbeck recebeu na área e foi derrubado. O lance seguiu e só depois o juiz foi orientado a consultar o monitor de vídeo. Com pênalti confirmado, João Pedro foi para a cobrança e estufou a rede: 2 a 0.

No fim do primeiro tempo, o Tottenham teve a melhor chance da partida nos pés de Richarlison. Ele chutou firme, tirou do goleiro, mas a bola acabou explodindo na trave, aos 45 minutos.

Na volta do intervalo, o Brighton recuou as suas linhas, usou o contra-ataque como principal arma, e chegou ao terceiro gol aos 17 minutos. O lateral esquerdo equatoriano Estupiñán arriscou um chute cruzado de meia distância e aumentou a diferença para 3 a 0.

E teve mais. Ferguson sofreu falta na área e o juiz marcou nova penalidade. João Pedro foi mais uma vez para a cobrança, bateu com categoria, e aumentou para 4 a 0 aos 30 minutos.