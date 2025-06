MUNDIAL DE CLUBES

Em jogo com domínio brasileiro, Fluminense empata com o Borussia Dortmund

Tricolor das Laranjeiras foi superior ao rival alemão durante os 90 minutos

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de junho de 2025 às 14:59

Jhon Arias foi eleito melhor em campo contra o Borussia Dortmund Crédito: Divulgação/Fluminense

O Brasil continua sem perder para a Europa no Mundial de Clubes da Fifa. Nesta terça-feira (17), o Fluminense encarou o Borussia Dortmund e empatou sem gols com o clube alemão no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Apesar da dificuldade do confronto, a equipe carioca conseguiu ser superior ao adversário. >

Quando o apito soou pela primeira vez, o Fluminense honrou as palavras de seu técnico e partiu para cima dos alemães desde o primeiro minuto. Usando a velocidade das pontas e aproveitando os erros na saída de bola do Dortmund, os Tricolores deram seu cartão de visitas logo no início com finalização de John Arias.>

Quando os aurinegros passaram a valorizar a posse, o time não conseguiu construir jogadas para oferecer perigo ao gol adversário. Sem a bola, os brasileiros se fecharam em um bloco compacto com o objetivo de tirar as linhas de passe para a dupla de ataque alemã. Durante o primeiro tempo, o ritmo dos cariocas foi superior ao Dortmund, que atacava em uma cadência menor.>

O Dortmund, quando não agia de forma reativa, tentava explorar as arrancadas em profundidade de Adeyemi e a força de Guirassy no pivô, a partir de lançamentos. A equipe alemã só conseguiu crescer na partida nos 15 minutos finais do primeiro tempo, quando a equipe treinada por Niko Kovac passou a encontrar mais espaços no meio de campo do Fluminense. Os cariocas, por sua vez, montaram um meio com três volantes justamente para neutralizar o poder de criação rival.>

Na segunda etapa, o Fluminense perdeu mais território dentro do campo. Os cariocas adotaram uma postura mais reativa, entregando a posse para os alemães, que encontraram dificuldade em superar o bloqueio montado por Renato Gaúcho. Mesmo com a mudança de estratégia, os Tricolores não pararam de atacar.>

Visando melhorar a qualidade no meio de campo, Bellingham e Nmecha entraram para melhorar a circulação de bola. No entanto, as mexidas no time pouco surtiram efeito frente ao ritmo frenético do Dortmund. Em resposta ao espaço encontrado dentro de campo, o Fluminense diminuiu o número de volantes em campo e promoveu a entrada de Baya e Lima, o que ofereceu mais poderio ofensivo.>

No final, o saldo foi positivo para os brasileiros, que fizeram frente aos alemães durante todo os 90 minutos. Em nenhum momento do confronto, o Borussia Dortmund conseguiu criar real perigo para os cariocas, que estavam bem postados em campo, tanto ofensivamente quanto defensivamente.>

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund 0 x 0 Fluminense - 1ª rodada do Mundial de Clubes da Fifa>

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Lima) e Nonato (Paulo Baya); Canobbio (Serna), Jhon Arias e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.>

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson (Yan Couto), Marcel Sabitzer (Chukwuemeka), Pascal GroB (Felix Nmecha) e Daniel Svensson; Julian Brandt (Bynoe Gittens) e Karim Adeyemi (Jobe Bellingham); Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovač.>

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey>

Cartões Amarelos: Bensebaini, Yan Couto (Dortmund); Martinelli, Nonato (Fluminense)>