Em meio a imbróglio com o Vitória, Tréllez é anunciado por time líder da Série C

O atacante Santiago Tréllez já tem clube novo. Horas depois de expor o imbróglio que estava vivendo com o Vitória para sua liberação na CBF, o colombiano foi anunciado pelo Operário-PR nesta quinta-feira (24).



O novo clube de Tréllez lidera a Série C e, faltando uma rodada para acabar a primeira fase, está classificado com antecedência para o quadrangular da segunda.



Em meio ao desentendimento com o rubro-negro, o centroavante diz que sua liberação foi possível porque o Operário-PR arcou com os custos dos trâmites burocráticos. “Só consegui me liberar porque o time para onde vou pagou as verbas rescisórias da CBF”, disse Tréllez ao CORREIO.