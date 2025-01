REVÉS NO TESTE

Em preparação para o Baianão, sub-20 do Bahia perde amistoso contra o Jequié

Tricolor encarou o time do interior no CT do Fluminense de Feira

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 08:33

Bahia e Jequié se enfrentaram em amistoso neste domingo (7) Crédito: Divulgação/Jequié

Em preparação para o Campeonato Baiano, o time sub-20 do Bahia foi derrotado por 1x0 pelo Jequié, em amistoso disputado neste domingo (5), no CT do Fluminense de Feira, em Feira de Santana. O único gol da partida foi marcado por Wanderson.

O tricolor, treinado pelo técnico Leonardo Galbes, não contou com alguns atletas que se apresentaram na última semana, como o zagueiro Marcos Victor, os laterais Ryan e Caio Roque, o meia David Martins e os atacantes Ruan Pablo e Everton Moraes.

O time foi escalado com: Gabriel, Kauã Davi, Daniel, Dodô e Rafael; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Juninho e Gustavo Ulguim.

O Esquadrãozinho entra agora na reta final da preparação para o estadual. A estreia no Baianão será neste domingo (12), às 16h, contra o Jacuipense, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.