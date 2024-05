BOA FASE

Em preparação para Roland Garros, Thiago Wild estreia com vitória no Torneio de Lyon

Brasileiro superou o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 0

Estadão

Publicado em 21 de maio de 2024 às 14:51

Thiago Wild enfrentará na segunda fase o argentino Tomas Etcheverry Crédito: Reprodução

Em preparação para Roland Garros, o tenista brasileiro Thiago Wild estreou com vitória no Torneio de Lyon, nesta terça-feira, na França. O número 1 do Brasil superou o espanhol Pedro Martínez por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e avançou à segunda rodada, que já equivale às oitavas de final.

"Foi uma boa vitória, principalmente em primeira rodada. O Pedro é um jogador muito duro, está tendo uma ótima temporada de saibro, mas fui competitivo nos momentos que precisei. Tive algumas dificuldades no primeiro set, mas estive firme mentalmente, fui agressivo e meu volume de jogo se sobressaiu", comentou o tenista.

Com a boa vitória, sobre o número 49º do mundo, Wild assegurou novo confronto com o argentino Tomas Etcheverry, de quem perdeu no Masters 1000 de Roma, neste mês. "Nos conhecemos muito bem, é um dos maiores competidores do circuito e vou precisar enfrentar essa batalha me mantendo forte mentalmente o jogo todo, estar competitivo o tempo todo para tentar sair com resultado positivo "

Wild e Etcheverry já têm uma rivalidade desde as competições juvenis. Em torneios menores, de nível abaixo da ATP, o argentino também leva vantagem no retrospecto, com duas vitórias e uma derrota, todas disputadas em 2021.

O tenista brasileiro vive bom momento no circuito. Nesta semana, alcançou o 58º posto do ranking, o seu melhor da carreira até agora. Em Lyon, ele finaliza sua preparação para o segundo Grand Slam da temporada. O Torneio de Roland Garros começa no próximo domingo, em Paris.