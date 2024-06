VOLANTE TRICOLOR

Em recuperação de lesão, volante Acevedo passa por nova cirurgia no joelho

Em recuperação de uma lesão no joelho sofrida no fim do ano passado, o volante Acevedo, do Bahia, passou por uma nova intervenção cirúrgica. De acordo com o tricolor, o uruguaio “foi submetido a uma artroscopia no joelho direito para ressecção de um fragmento do menisco medial”.