Embaixador da Ferrari diz ser 'inevitável' briga pelo título após vitória de Leclerc em Mônaco

O embaixador da Ferrari, Marc Gene, afirmou que os planos para uma disputa pelo campeonato deste ano são agora "inevitáveis" para a famosa equipe de Maranello, mesmo que o chefe da escuderia, Frederic Vasseur, preferisse não colocar esta pressão no momento sobre os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz.

O monegasco Leclerc deu ao time a segunda vitória da temporada - após o triunfo do companheiro Sainz na Austrália - no Grande Prêmio de Mônaco do fim de semana passado. O resultado também foi sua primeira vitória em casa.