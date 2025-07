LUTO

Empresário que viralizou cantando hino do Bahia durante cirurgia no cérebro morre aos 45 anos

Fabiano Reis enfrentava um câncer cerebral agressivo

Carol Neves

Publicado em 20 de julho de 2025 às 08:27

Fabiano Reis tinha 45 anos Crédito: Reprodução

O empresário Fabiano Reis, de 45 anos, morreu neste sábado (19), após uma longa batalha contra um glioblastoma, um tipo agressivo de tumor cerebral. A morte foi confirmada por familiares nas redes sociais. >

Fabiano ficou conhecido nacionalmente após viralizar nas redes sociais ao cantar o hino do Bahia durante uma cirurgia para retirada de tumor cerebral, realizada em janeiro deste ano. No vídeo, gravado no centro cirúrgico, ele aparece acordado, entoando “Bahia! Bahia! Bahia!”, acompanhado por parte da equipe médica. A cena emocionou torcedores e foi compartilhada por páginas ligadas ao clube.>

"Ser torcedor do Bahia não é apenas vestir a camisa, é carregar no coração a força, a história e a paixão do maior time da Bahia!", escreveu Fabiano na legenda do vídeo. Ele relatou que aquele foi “um dos momentos mais desafiadores da minha vida” e que decidiu homenagear o time no momento delicado como um gesto de coragem e fé.>

O clube prestou homenagem ao torcedor nas redes sociais. “Em fevereiro, nosso goleiro Marcos Felipe enviou vídeo para Fabiano, além de um kit com camisa autografada. Semana passada, mais uma mensagem com Everton Ribeiro, Danilo Fernandes e Cauly. O Esquadrão manifesta solidariedade a familiares e amigos neste momento de dor”, publicou o Bahia no Instagram.>

Fabiano lutava contra o glioblastoma há anos e já havia passado por outras duas cirurgias antes do procedimento que ganhou notoriedade nas redes. A doença é considerada uma das formas mais agressivas de câncer cerebral e não tem cura.>