FUTEBOL

Endrick é o novo embaixador do álbum de figurinhas da Panini da Copa América 2024

O atacante de 17 anos foi convocado pela primeira vez por Fernando Diniz em novembro do ano passado

Publicado em 11 de março de 2024 às 13:48

Endrick Crédito: Divulgação

Quarto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Coutinho, Endrick foi escolhido como novo embaixador da Panini para o álbum de figurinhas oficial da Copa América, que acontece nos Estados Unidos, entre junho e julho. A partir desta segunda-feira, o produto, que mexe com todo o público que ama esportes, desde crianças até adultos, estará disponível em todo o Brasil, com destaque para o jogador do Palmeiras.

"É gratificante estar presente neste álbum da Panini representando o meu país e a minha seleção. Outros grandes craques do futebol mundial já apareceram como embaixadores, e agora, só de saber que fui escolhido, me deixa muito feliz", afirmou Endrick.

O atacante de 17 anos foi convocado pela primeira vez por Fernando Diniz em novembro do ano passado para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Endrick também foi lembrado por Dorival Junior na convocação para os amistosos diante de Inglaterra e Espanha, neste mês, e tem grande chances de fazer parte do grupo do Brasil para a Copa América.

"Ser escolhido pela Panini reforça a força da imagem do Endrick com todos os públicos. Afinal, colecionar figurinhas é uma atividade lúdica praticada por crianças e adultos no âmbito familiar e entre amigos. Estamos muito felizes de fazer parte dessa parceria histórica para a carreira dele", afirmou Fábio Wolff, sócio-fundador da Wolff Sports, agência de marketing esportivo que, junto da Roc Nation Sports Brazil, cuida da gestão de imagem e patrocínios do atacante.

"Para nós, cada convite feito ao Endrick é um prêmio, mas também uma responsabilidade, com mais um público, que vai além dos palmeirenses e mesmo brasileiros. Os álbuns da Panini são marcos e parte da memória não só de crianças, e ser associado a eles pode ser encarado como um título de popularidade para um atleta", acrescentou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil.

Fundada pelos irmãos italianos Giuseppe e Bruno Panini há mais de 60 anos, a empresa marcou a vida de milhões de fãs de futebol A companhia, que leva diversão e descontração para seus colecionadores, também celebra a execução deste acordo com o futuro jogador do Real Madrid. "Em todo o mundo, já se sabe que Endrick é um dos nomes que mais iremos ouvir durante muitos anos quando o assunto for futebol. Tudo que ele já fez com a idade que tem, somada à capacidade do que ele ainda pode fazer, empolgam a todos os apaixonados por esse esporte", disse Martina Limoni, diretora de marketing da Panini na América Latina.

SOBRE O ÁLBUM

Criado pela Panini, o álbum de figurinhas da Copa América traz, pela primeira vez, todos os detalhes das 16 seleções participantes, incluindo as norte-americana, Caribe e da América Central, que somadas às equipes sul-americanas vão fazer desta edição do torneio uma das maiores de sua história. A coleção conta com 430 figurinhas, sendo 30 especiais.

Neste lançamento, os torcedores vão percorrer todos os estádios que vão receber o torneio de seleções mais antigo, além de trazer o histórico de outras edições da disputa, curiosidades da Copa América 2024 e as estatísticas essenciais para que os fãs possam acompanhar a nova edição com tudo na ponta da língua. A nova coleção desenvolvida pela Panini ainda apresenta figurinhas extras especiais, uma marca dos álbuns de figurinhas dos torneios de seleção criados pela editora.

O álbum de figurinhas chega em versão capa brochura por R$ 15 e também na versão capa dura por R$ 54,90, com os envelopes contendo cinco figurinhas cada, sendo vendidos ao preço de R$ 5. O produto está disponível em bancas de jornal, nas melhores lojas e na Loja Panini.

FICHA TÉCNICA:

Páginas: Capa + 64 páginas

Cromos: 430 cromos, sendo 30 especiais

Preço do álbum: brochura (R$ 15) e capa dura: R$ 54,90