Endrick visita o Real e bate marca de Bellingham na rede social: 55 milhões de visualizações

O jovem Endrick ainda não entrou em campo com a camisa do Real Madrid, mas já começou sentir o peso da sua contratação junto à torcida do gigante espanhol. As imagens que registraram a visita ao novo clube, onde conheceu a estrutura e também os novos companheiros, vem turbinando as redes sociais. De cara, ele já atingiu um recorde: um vídeo com o ex-palmeirense alcançou 55 milhões, superando uma publicação de Bellingham (48,6 milhões).



De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o vídeo do atacante com o técnico Carlo Ancelotti e seus futuros companheiros, postado no sábado, pelo Real Madrid, já é um dos mais vistos no Instagram do clube em 2023, e o mais acessado desde julho deste ano.