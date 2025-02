BRIGAS

Enquete: Quem é o jogador mais violento do futebol brasileiro?

O clássico entre Flamego e Botafogo na última quarta-feira (12) terminou em troca de socos

Marina Branco

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 17:30

Briga no jogo entre Flamengo e Botafogo Crédito: Reprodução I X

O clássico entre Flamengo e Botafogo terminou em muita briga e confusão na última quarta-feira (12), no Maracanã. Ao som do apito final, os jogadores de ambos os times começaram a trocar socos e empurrões no meio do campo, garantindo cartões vermelhos para Gerson, Cleiton e Barboza.>

Tudo começou com um estranhamento entre Bruno Henrique e Barboza ainda durante o jogo. No apito final, os dois começaram a discutir, e Gerson entrou na briga para defender o colega de time. Barboza tentou acertar Bruno Henrique com um soco, mas não acertou. Então, o reserva rubro-negro Cleiton acabou acertando Barboza no rosto, que perdeu um dente e ficou com a boca sangrando.>

Barboza deixou estádio com um dente a menos Crédito: Reprodução

A briga só acabou com a interferência dos seguranças e de ambas as comissões técnicas, além de agentes da Polícia Militar. Mas não terminou por aí, já que os alvinegros ficaram esperando os jogadores flamenguistas no túnel para o vestiário. A confusão recomeçou, e foi novamente apartada.>

Com o nível da discussão, muitos debates sobre a violência dos jogadores brasileiros voltaram à tona, com nomes como Fagner (Corinthians), Kannemann (Grêmio), Alan Franco (Atlético-MG), Hugo Moura (Vasco), Gustavo Gómez (Palmeiras), Ferraresi (São Paulo), Gabriel Mercado (Internacional) e Thiago Heleno (Athletico-PR). Um dos mais comentados é justamente um ex-Flamengo, hoje aposentado: Felipe Melo.>