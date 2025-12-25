Entenda o que é o Boxing Day e por que esse ano não terá na Premier League

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:28
A Premier League anunciou alterações no calendário de dezembro e janeiro desta temporada, com destaque para o Boxing Day de 2025, que terá apenas um jogo: Manchester United x Newcastle. Tradicionalmente marcado por rodadas completas, o dia 26 de dezembro rompe parcialmente uma tradição centenária do futebol inglês.
A redução no número de partidas se deve a uma reorganização do calendário nacional, motivada pelo aumento de jogos nas competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que estabelecem a necessidade de 33 fins de semana com partidas por temporada. Além disso, a liga informou que a medida permitirá ampliar o intervalo de descanso entre os jogos do período festivo, garantindo que nenhum clube tenha menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20.
O Boxing Day, celebrado em 26 de dezembro em países de língua inglesa, combina tradições comerciais, como liquidações e trocas de presentes, com a comemoração do dia de Santo Estêvão. No futebol, a data se consolidou como uma oportunidade para famílias e torcedores acompanharem todas as equipes em ação. Em 2025, a redução será temporária, e a expectativa é de que, na temporada seguinte, o Boxing Day volte a ter rodadas completas, já que a data cairá em um sábado.
Divisão dos jogos do final de ano 2025:
Sexta-feira, 26 de dezembro (Boxing Day):
Sábado, 27 de dezembro:
Domingo, 28 de dezembro:
Terça-feira, 30 de dezembro:
Quinta-feira, 1º de janeiro de 2026: