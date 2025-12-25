Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda o que é o Boxing Day e por que esse ano não terá na Premier League

Mudanças foram anunciadas; veja como ficam jogos do Campeonato inglês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:28

Premier League
Premier League Crédito: Divulgação

A Premier League anunciou alterações no calendário de dezembro e janeiro desta temporada, com destaque para o Boxing Day de 2025, que terá apenas um jogo: Manchester United x Newcastle. Tradicionalmente marcado por rodadas completas, o dia 26 de dezembro rompe parcialmente uma tradição centenária do futebol inglês.

A redução no número de partidas se deve a uma reorganização do calendário nacional, motivada pelo aumento de jogos nas competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que estabelecem a necessidade de 33 fins de semana com partidas por temporada. Além disso, a liga informou que a medida permitirá ampliar o intervalo de descanso entre os jogos do período festivo, garantindo que nenhum clube tenha menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20.

Ranking dos clubes mais odiados do futebol brasileiro

1º - Flamengo (13,5%)  por Divulgação
2º - Corinthians (11,1%) por DIvulgação
3º - Palmeiras (7,7%) por Cesar Greco/Palmeiras
4º - Vasco (4,6%) por Reprodução
5º - São Paulo (1,7%)  por Divulgação
6º - Atlético-MG (1,5%)  por Divulgação
7ª - Cruzeiro (1,2%) por Reprodução
8º - Grêmio (1,2%) por Divulgação
9º - Internacional (1%) por Divulgação
10º - Santa Cruz (1%) por Divulgação
11º - Bahia (0,7%)  por Marcelo Malaquias/EC Bahia
12º - Sport (0,6%) por Divulgação
13º - Vitória (0,6%) por Pietro Carpi/EC Vitória
14º - Fluminense (0,5%) por Divulgação
15º - Santos (0,5%) por Divulgação
16º - Athletico-PR (0,4%) por Divulgação
Torcida do Bragantino por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
1 de 17
1º - Flamengo (13,5%)  por Divulgação

O Boxing Day, celebrado em 26 de dezembro em países de língua inglesa, combina tradições comerciais, como liquidações e trocas de presentes, com a comemoração do dia de Santo Estêvão. No futebol, a data se consolidou como uma oportunidade para famílias e torcedores acompanharem todas as equipes em ação. Em 2025, a redução será temporária, e a expectativa é de que, na temporada seguinte, o Boxing Day volte a ter rodadas completas, já que a data cairá em um sábado.

Divisão dos jogos do final de ano 2025:

Sexta-feira, 26 de dezembro (Boxing Day):

  • Manchester United x Newcastle United

Sábado, 27 de dezembro:

  • Nottingham Forest x Manchester City
  • Arsenal x Brighton
  • Brentford x Bournemouth
  • Burnley x Everton
  • Liverpool x Wolverhampton
  • West Ham x Fulham
  • Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro:


  • Sunderland x Leeds United
  • Crystal Palace x Tottenham

Terça-feira, 30 de dezembro:


  • Burnley x Newcastle
  • Chelsea x Bournemouth
  • Nottingham Forest x Everton
  • West Ham x Brighton
  • Arsenal x Aston Villa
  • Manchester United x Wolverhampton

Quinta-feira, 1º de janeiro de 2026:


  • Crystal Palace x Fulham
  • Liverpool x Leeds
  • Brentford x Tottenham
  • Sunderland x Manchester City

Tags:

Futebol Premier League

Mais recentes

Imagem - Saiba quem são todos os jogadores que se reapresentam ao Vitória para o Campeonato Baiano

Saiba quem são todos os jogadores que se reapresentam ao Vitória para o Campeonato Baiano
Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
Imagem - 2025 das despedidas: relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

2025 das despedidas: relembre atletas que encerraram a carreira esse ano

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
01

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
02

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
03

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Imagem - Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)
04

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)