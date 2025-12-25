FUTEBOL

Entenda o que é o Boxing Day e por que esse ano não terá na Premier League

Mudanças foram anunciadas; veja como ficam jogos do Campeonato inglês

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:28

Premier League Crédito: Divulgação

A Premier League anunciou alterações no calendário de dezembro e janeiro desta temporada, com destaque para o Boxing Day de 2025, que terá apenas um jogo: Manchester United x Newcastle. Tradicionalmente marcado por rodadas completas, o dia 26 de dezembro rompe parcialmente uma tradição centenária do futebol inglês.

A redução no número de partidas se deve a uma reorganização do calendário nacional, motivada pelo aumento de jogos nas competições europeias de clubes, pela realização das copas domésticas e pelas exigências dos contratos de transmissão, que estabelecem a necessidade de 33 fins de semana com partidas por temporada. Além disso, a liga informou que a medida permitirá ampliar o intervalo de descanso entre os jogos do período festivo, garantindo que nenhum clube tenha menos de 60 horas de recuperação entre as rodadas 18, 19 e 20.

O Boxing Day, celebrado em 26 de dezembro em países de língua inglesa, combina tradições comerciais, como liquidações e trocas de presentes, com a comemoração do dia de Santo Estêvão. No futebol, a data se consolidou como uma oportunidade para famílias e torcedores acompanharem todas as equipes em ação. Em 2025, a redução será temporária, e a expectativa é de que, na temporada seguinte, o Boxing Day volte a ter rodadas completas, já que a data cairá em um sábado.

Divisão dos jogos do final de ano 2025:

Sexta-feira, 26 de dezembro (Boxing Day):

Manchester United x Newcastle United

Sábado, 27 de dezembro:

Nottingham Forest x Manchester City

Arsenal x Brighton

Brentford x Bournemouth

Burnley x Everton

Liverpool x Wolverhampton

West Ham x Fulham

Chelsea x Aston Villa

Domingo, 28 de dezembro:



Sunderland x Leeds United

Crystal Palace x Tottenham

Terça-feira, 30 de dezembro:



Burnley x Newcastle

Chelsea x Bournemouth

Nottingham Forest x Everton

West Ham x Brighton

Arsenal x Aston Villa

Manchester United x Wolverhampton

Quinta-feira, 1º de janeiro de 2026: