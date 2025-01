DICAS PARA BETS

Decimais, fracionais e americanas: Entenda os tipos de odds das casas de aposta

Como interpretar e converter odds americanas, fracionais e decimais

Marina Branco

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 15:10

Bets Crédito: Shutterstock

No mundo do esporte, um assunto recorrente são as famosas Bets, onde torcedores apostam em acontecimentos e lucram (ou não) com sua realização. Uma particularidade muito comumente percebida das odds são seus formatos, que podem colocá-las de três maneiras para o apostador. O valor não muda, mas o jeito de se apresentar, sim.

Odds podem ser americanas (mais comuns nos Estados Unidos), fracionais (mais comuns na Europa) ou decimais (mais comuns no Brasil). Isso faz com que apostas de NFL, por exemplo, apareçam mais no formato americano, menos comum no Brasil.

Formato americano

No formato americano de odd, cada acontecimento tem uma possibilidade "preferida" e uma "odiada". A preferida aparece sempre com um valor negativo, como -100, e a odiada, positivo, como +100. Quase uma estratégia para pegar distraídos.

Mas os números não são aleatórios: o valor de cada uma significa quanto dinheiro deve ser apostado para ganhar 100 dólares com a aposta. Então, se um acontecimento tem odd de -140, o apostador deve colocar $170 naquela probabilidade para alcançar o valor.

O mesmo vale para as odds de "odiadas", mas ao contrário: se uma odd vale +140, significa que ao apostar 100 dólares, o apostador deve lucrar $140 (valor que ganharia além do valor que foi apostado). Olhando assim, parece até melhor apostar na de valor positivo, mas na realidade, essa é a que tem a menor probabilidade de se realizar, e provavelmente não trará lucro para seu apostador.

Formato fracional

No formato fracional, já é um pouco diferente. Aqui, o valor vem em frações, mostrando partes de um todo: 5/2, 3/8 e por aí vai. Para facilitar o entendimento delas, um bom caminho é pensar em porcentagens, convertendo o valor para percentuais.

Se uma odd é marcada como 1/1, isso significa que ela tem 50% de probabilidade de acontecer. Se ela é marcada como 2/1, a probabilidade de não acontecer já é maior do que 50% - ou seja, se o número à esquerda da barrinha (o numerador fracional) for maior, ela tem menor probabilidade de se realizar. Do outro lado, se o número à direita da barrinha (o denominador fracional) for maior, ela provavelmente acontecerá.

Aí entra o cálculo de lucro pelo valor da aposta: (Valor da Aposta x Numerador) / Denominador = Ganho Total

Olhando assim, pode parecer complicado, mas não é. Para calcular, basta pensar no valor da aposta e colocá-lo junto com a odd na equação. Se eu apostar $20, por exemplo, em uma odd 2/1, a conta seria (20 x 2)/1 (multiplica 20 por 2, e depois divide por 1). Isso resultaria em 40 dólares de ganho. Assim, o apostador ganharia 40 dólares + o valor da aposta, porque os 40 são apenas de lucro.

Formato decimal

Por último, as decimais (e mais comuns aqui no Brasil). Elas são de longe as mais fáceis de calcular, e estão presentes em quase todo o futebol. Aqui, aparecerão valores em números inteiros ou decimais, como 8.00, 6.50 e por aí em diante.

Supondo que o apostador tem dois times passíveis de vencerem um torneio, e quer apostar $20 em um deles como campeão, é só multiplicar a aposta pelas odds e depois subtrair a aposta. Em uma realidade em que o time A tem 6.05 de odd e o B tem 9.00 de odd, o cálculo para apostar no A seria (20 x 6.05) - 20, resultando em 101 dólares de lucro. Já no B, seria (20 x 9.00) - 20, dando 160 de lucro.

Mas não é necessariamente melhor apostar em odds altas - elas dão mais lucro, mas são bem mais improváveis de se concretizarem. Daí vem o equilíbrio, em que apostar em uma odd baixa provavelmente trará dinheiro, mas menos, e uma alta tem alto risco de não dar retorno, mas se der, é bastante coisa.

A fórmula: (Aposta x Odds) - Aposta = Lucro

Mas como converter de um formato para outro?

É possível converter odds de um tipo para outro na própria casa de apostas, mas caso a opção não exista, o cálculo é o seguinte: