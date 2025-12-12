FUTEBOL

Entidade de torcedores pede 'suspensão imediata' da venda de ingressos para Copa do Mundo

Grupo acusa entidade de romper promessa de ingressos acessíveis

Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:08

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

A Football Supporters Europe (FSE) elevou o tom contra a Fifa nesta quinta-feira (11), exigindo que a entidade pare imediatamente a comercialização de ingressos da Copa do Mundo de 2026 e reavalie os valores praticados. Para o grupo, o custo atual é “exorbitante” e ameaça afastar torcedores tradicionais do torneio.

A pressão surge após a organização calcular que os bilhetes destinados às federações nacionais - normalmente distribuídos a torcedores mais engajados, integrantes de grupos oficiais ou programas de fidelidade - atingiram patamares considerados “astronômicos”. Em comunicado, a entidade afirmou: “O Football Supporters Europe está indignado com os preços exorbitantes dos ingressos impostos pela Fifa aos torcedores mais dedicados para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano”.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026? 1 de 10

Segundo estimativas da FSE, um torcedor que acompanhe sua seleção desde a estreia até a final precisaria desembolsar no mínimo US$ 6.900 (cerca de R$ 37,3 mil na cotação atual). A Copa de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

O grupo lembra ainda que, quando apresentou a candidatura para sediar o Mundial, em 2018, o comitê organizador prometia preços muito mais baixos. O documento oficial citava ingressos a partir de US$ 21 (aproximadamente R$ 114) e um custo total de US$ 2.242 (R$ 12.125) para quem acompanhasse toda a campanha da seleção na categoria mais barata. “Onde estão esses ingressos agora?”, questiona a FSE, afirmando que a promessa “já desapareceu há muito tempo”.