Entidade de torcedores pede 'suspensão imediata' da venda de ingressos para Copa do Mundo

Grupo acusa entidade de romper promessa de ingressos acessíveis

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:08

Revenda de ingressos chega a R$ 6 milhões para a final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Freepik

A Football Supporters Europe (FSE) elevou o tom contra a Fifa nesta quinta-feira (11), exigindo que a entidade pare imediatamente a comercialização de ingressos da Copa do Mundo de 2026 e reavalie os valores praticados. Para o grupo, o custo atual é “exorbitante” e ameaça afastar torcedores tradicionais do torneio.

A pressão surge após a organização calcular que os bilhetes destinados às federações nacionais - normalmente distribuídos a torcedores mais engajados, integrantes de grupos oficiais ou programas de fidelidade - atingiram patamares considerados “astronômicos”. Em comunicado, a entidade afirmou: “O Football Supporters Europe está indignado com os preços exorbitantes dos ingressos impostos pela Fifa aos torcedores mais dedicados para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano”.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Segundo estimativas da FSE, um torcedor que acompanhe sua seleção desde a estreia até a final precisaria desembolsar no mínimo US$ 6.900 (cerca de R$ 37,3 mil na cotação atual). A Copa de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

O grupo lembra ainda que, quando apresentou a candidatura para sediar o Mundial, em 2018, o comitê organizador prometia preços muito mais baixos. O documento oficial citava ingressos a partir de US$ 21 (aproximadamente R$ 114) e um custo total de US$ 2.242 (R$ 12.125) para quem acompanhasse toda a campanha da seleção na categoria mais barata. “Onde estão esses ingressos agora?”, questiona a FSE, afirmando que a promessa “já desapareceu há muito tempo”.

A entidade cobra que a Fifa interrompa as vendas, consulte todos os envolvidos e revise não só os valores como também a política de distribuição de bilhetes. O objetivo, segundo a FSE, é encontrar uma solução que respeite “a tradição, a universalidade e a importância cultural da Copa do Mundo”.

