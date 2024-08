HERÓI TRICOLOR

'Entrei com vontade de retribuir a confiança do clube em mim', diz Lucho após gol pelo Bahia

Atacante uruguaio balançou as redes pela primeira vez com a camisa tricolor

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 22:22

Lucho comemora o gol que deu ao Bahia a classificação contra o Botafogo Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Contratação mais cara da história do Bahia, Luciano Rodríguez viveu um roteiro que vai lembrar para a vida inteira. O jogador de 21 anos saiu do banco de reservas durante o confronto com o Botafogo, na noite desta quarta-feira (7), e marcou o gol da classificação tricolor às quartas de final da Copa do Brasil.

O triunfo por 1x0 sobre o alvinegro garantiu o Esquadrão vivo na luta por um título inédito. Após o jogo, Lucho, como é chamado, lembrou das críticas que recebeu após os gols perdidos contra o Fluminense, no Maracanã, e afirmou que entrou em campo com vontade de retribuir a confiança depositada pelo clube baiano.

“A verdade é que entrei com muita vontade de mostrar o motivo de me contratarem, de apostarem em mim. Queria retribuir a confiança do clube que confiou em mim. Estou muito feliz pela equipe, pela classificação e acredito que a equipe merecia passar de fase”, iniciou ele.

“Existem partidas que não conseguimos marcar, que falhamos, em outras que conseguimos, é parte do futebol. As críticas também são parte do futebol e temos que aceitá-las. Consegui marcar o meu primeiro gol, estou muito feliz e agora é conseguir mais”, completou.

Depois de marcar o primeiro gol com a camisa do Bahia, o uruguaio foi perguntado se já está de olho no clássico Ba-Vi, e afirmou que o time está se preparando para fazer um grande jogo. O duelo entre Bahia e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, será neste domingo (11), às 16h, na Fonte Nova.