Espanha x França: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida por uma das semifinais da Liga das Nações da UEFA, a partida no MHPArena, em Stuttgart, às 16h

Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 16h (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart, pela semifinal da Liga das Nações da UEFA 2024/25. Confira onde assistir ao vivo, horário do jogo e as prováveis escalações. >