MUNDIAL DE CLUBES

Espérance x Los Angeles FC: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 2ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Geodis Park, em Tennessee (EUA), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 15:00

Olivier Giroud, atacante do LA FC Crédito: Reprodução/Instagram

Espérance e Los Angeles FC se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Geodis Park, em Tennessee (EUA), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025. O confronto é decisivo para ambas as equipes, que buscam a primeira vitória na competição. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Espérance x Los Angeles FC ao vivo

A partida entre Espérance e Los Angeles FC será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pela CazéTV (YouTube e Disney+). >

Espérance

O time tunisiano perdeu para o Flamengo por 2 a 0 na estreia e precisa da vitória para seguir com chances de classificação. O único desfalque é o volante Roger Aholou, lesionado desde fevereiro. O técnico Manhar Kanzari aposta em Yan Sasse e Youcef Belaïli como peças decisivas. >

Los Angeles FC

Os norte-americanos foram derrotados pelo Chelsea na estreia também por 2 a 0, mas chegaram a incomodar os ingleses em alguns momentos. O time não conta com Lorenzo Dellavalle e Odin Holm, ambos fora por lesão. A equipe aposta na experiência de Olivier Giroud e Hugo Lloris para conquistar a vitória. >

Prováveis escalações de Espérance x Los Angeles FC

Espérance: Amanallah Memmiche; Raed Bouchniba, Yassine Meriah, Amine Tougai, Ben Hamida; Roger Aholou, Ghailene Chaalali; El Ayeb, Yan Sasse, Youcef Belaïli; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Manhar Kanzari>

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman, Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud, Denis Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo

>

Ficha do Jogo

Jogo: Espérance x Los Angeles FC >

Campeonato: Copa do Mundo de Clubes Fifa 2025>

Rodada: 2ª rodada da fase de grupos (Grupo D)>

Data: Sexta-feira, 20 de junho de 2025>

Horário: 19h (de Brasília)>

Local: Geodis Park, Tennessee - EUA>