PRIMEIRO RIVAL

'Estava com medo', revela Anderson Silva sobre maior adversário na carreira

Revelação ocorreu durante entrevista ao podcast do pugilista Andre Ward

O ex-campeão do UFC Anderson Silva revelou que o japonês Hayato Sakurai foi seu maior adversário na carreira. A revelação ocorreu durante entrevista ao podcast do pugilista Andre Ward, publicada nesta terça-feira (4).>

"Acho que Hayato Sakurai, porque foi meu primeiro cinturão. E estava com muito medo, porque quando estava no Japão, os caras me botaram num quarto, só tinha uma TV no quarto e colocaram muitos highlights do Hayato, batendo em muita gente. E eu estava vendo, pensando 'Uau, isso é ótimo... Ele faz muito isso...'", disse o Spider. >