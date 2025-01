COPINHA

Estrela de Março: clube baiano participa pela primeira vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Equipe estreou no último sábado na competição contra o Sfera-SP

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 15:30

Elenco no aeroporto antes de viagem para a disputa da Copinha Crédito: Divulgação

O sonho de ser jogador de futebol é parte da realidade de diversos meninos e meninas baianos, que buscam mudar a realidade de suas vidas e das suas famílias através do esporte. Um dos principais palcos para alcançar esse objetivo é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde muitos craques do nosso futebol deram seus primeiros passos rumo ao estrelato.

Entre os 128 clubes que participam da ‘Copinha’ estão quatro baianos: Bahia, Vitória, Vitória da Conquista e Estrela de Março, que disputa pela primeira vez a competição. Com foco no desenvolvimento de atletas nas divisões de base, a equipe soteropolitana estreou no último sábado (4), com derrota de 2x1 diante do Sfera-SP.

O Estrela está no Grupo 26, sediado no município de Salto, ao lado das equipes do Sfera-SP, Piauí e América-MG. Após o jogo contra a equipe paulista, o Estrela enfrenta o América-MG nesta terça (7) e fecha a participação na fase de grupos contra o Piauí no próximo sábado (10).

A vaga foi conquistada após o time alcançar as semifinais da última edição do Campeonato Baiano Sub-20 em sua primeira participação já que, como conta o diretor do clube Éder Ferrari, a categoria só foi implementada no início de 2024. “Nós trabalhávamos até o sub-17 em 2023, mas com a sequência do trabalho montamos a categoria para o campeonato. A nossa equipe basicamente sub-18, com muitos atletas de 15 e 16 anos no grupo. Mesmo assim, conseguimos superar a diferença física e enfrentar clubes mais adaptados e com mais longevidade no sub-20”, afirmou.

Além do resultado no sub-20, o clube foi vice-campeão do Campeonato Baiano Sub-17, após ser derrotado pelo Bahia na final. No anterior, a equipe havia parado na semifinal da competição, onde perdeu para o Vitória, que foi o adversário na mesma fase desse ano. O clube também ficou entre os oito melhores no Baianão Sub-15 em 2024.

“Estávamos com uma base que disputou os campeonatos em 2023, além de outros que captamos ou retornaram de outros clubes. Eles se adaptaram rápido ao nosso modelo e fizeram grandes partidas, eliminando o Vitória de forma soberana, além de competir em pé de igualdade com o Bahia. Foi um torneio muito importante porque conseguimos mostrar o nosso trabalho, o crescimento dos atletas e montar uma base forte para a Copa São Paulo”, continuou Éder.

Equipe foi vice-campeã do Campeonato Baiano Sub-17 em 2024 Crédito: Felipe Oliveira

Durante o ano, a equipe treinou no Campo do Areal, entre os bairros de Piatã e Bairro da Paz. No mês de dezembro, o clube firmou uma parceria com o Ypiranga, onde passou a usar o Estádio de Vila Canária para finalizar a preparação para a Copinha. A equipe também realizou cinco jogos-treino no período com quatro vitórias e um empate, com destaque para o triunfo por 3x1 contra o Bahia.

“Vamos pensar jogo a jogo e buscar avançar o máximo possível na competição para expor os meninos e mostrar que eles têm capacidade para jogar nos grandes clubes do país. Todos estão bem focados e empolgados e estamos trabalhando no controle da ansiedade deles para que eles cheguem com a mente leve e sem sentir nenhuma pressão nos jogos. Sabemos das dificuldades do torneio, mas estamos confiantes e indo com o pé no chão para conquistar coisas boas”, disse.

Fundado em 1961, a agremiação disputou a divisão principal do Campeonato Baiano em 1966, sendo rebaixado na mesma edição. O atual projeto do clube começou no ano de 2016, em parceria com uma escola do bairro de São Marcos. A cooperação encerrou em 2020 e o Estrela retomou as atividades de forma independente a partir do início de 2021.

“Eu acredito muito no modelo de ‘escadinha’ na formação dos atletas, no qual os atletas chegam para ajudar o grupo, vão crescendo e despontam no mercado. Além disso, focamos em manter um ambiente saudável porque se eles estiverem felizes e acreditarem no nosso trabalho, a evolução será bem mais rápida. Trabalhamos a parte técnica, tática, física, social e emocional para que eles possam atingir o nível esperado”, explicou.

Para captar os atletas, o Estrela montou núcleos com escolas parceiras em cidades como Salvador, Juazeiro, Serrinha e Aracaju. Entre os jogadores revelados nos últimos anos estão o volante Sidnei e o goleiro Arthur Jampa, que assinaram seus primeiros contratos profissionais com o Bahia e foram convocados para a Seleção Brasileira nas categorias sub-15 e sub-17.

“É um orgulho muito grande ver o sucesso dos meninos porque acompanhamos desde muito cedo os sacrifícios que eles fazem em busca desse sonho. Ver a alegria de um menino como Jampa, que batalhou tanto, durante a assinatura do seu primeiro contrato nos deixa muito satisfeitos e com esperança de fazer isso por mais atletas”, exaltou.

Éder projeta um 2025 de renovação para o Estrela. Para isso, ele espera que metade do elenco da Copa São Paulo saia do torneio empregado em outros clubes para dar sequência na carreira. “O ano passado foi um período de transição, onde o mercado passamos a ser visto como um clube formador que revela jogadores de qualidade. Com isso, a responsabilidade aumenta e teremos que melhorar o trabalho nesse ano para alcançar níveis ainda mais altos e quem sabe conquistar um título”, finalizou.