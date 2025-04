LIBERTADORES

Estudiantes x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata

Em duelo direto por vaga na próxima fase da Libertadores, Estudiantes e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, em La Plata. As duas equipes somam três pontos no Grupo A, e a partida é decisiva para a sequência da competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário do jogo, análise das equipes e as prováveis escalações.