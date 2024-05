Everaldo sofre fratura e desfalca o Bahia contra o Criciúma; veja os relacionados

O Bahia terá uma baixa importante no confronto com o Criciúma, nesta quinta-feira (23), às 19h, no estádio Heriberto Hülse, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Everaldo fraturou a costela e não enfrentará o time catarinense.