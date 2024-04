BUSCA PELA TAÇA

Everton Ribeiro mantém confiança em virada do Bahia e cita torcida: 'Nos motiva'

Um dos mais experientes do elenco, meia é arma do tricolor em final contra o Vitória

Aos 34 anos, Everton Ribeiro já está acostumado a decidir títulos e a levantar taças. Mas, neste domingo (7), o camisa 10 do Bahia terá que colocar toda experiência à prova para liderar o tricolor em uma virada contra o rival Vitória. As equipes se enfrentam às 16h, na Fonte Nova, e o Esquadrão precisa vencer por pelo menos dois gols para conquistar o título de campeão baiano, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

“Acho que a semana vem sendo muito boa, desde o primeiro treinamento colocamos na cabeça que temos condições de reverter, estaremos de frente com a nossa torcida, a gente sabe que jogando em casa somos ainda mais fortes. É ter essa mentalidade vencedora, fazer o que a gente vem fazendo nos jogos, que é manter a posse de bola, o controle do jogo, e impor o nosso ritmo. Temos que virar esse jogo, sem desorganização, mas com muita intensidade e controle de jogo para fazer uma boa partida”, iniciou o jogador.

Durante a entrevista no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira (5), Everton Ribeiro foi questionado sobre a postura que a equipe apresentará em campo. Nos três clássicos disputados contra o Vitória esse ano, o Bahia perdeu dois e venceu apenas um, justamente o único disputado na Fonte Nova. Nas duas derrotas, o Esquadrão estava à frente no placar, mas levou a virada.

Para o camisa 10, além da concentração dos jogadores dentro de campo, a briga pelo título do Baianão passará pelas arquibancadas. Se no primeiro Ba-Vi da final apenas a torcida do Vitória acompanhou o jogo no Barradão, dessa vez somente os tricolores estarão na Fonte Nova. Todos os ingressos foram vendidos e a expectativa é de que mais de 45 mil pessoas acompanhem o duelo.