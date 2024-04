CAMPEONATO BAIANO

Ingressos para o Ba-Vi estão esgotados; clássico definirá o campeão estadual

Jogo derradeiro do Baiano será disputado no domingo (7), às 16h, na Fonte Nova

A assessoria de comunicação do Bahia informou na manhã desta sexta-feira (5) que os ingressos de arquibancada para o Ba-Vi das 16h de domingo (7), na Fonte Nova, estão esgotados. O clássico é válido pelo jogo de volta das finais do Campeonato Baiano e definirá o campeão estadual. Por determinação do Ministério Público, a partida terá torcida única, ou seja, apenas os tricolores poderão estar presentes.