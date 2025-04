NOVA AQUISIÇÃO

Ex-astro do UFC, Conor McGregor compra carro de luxo por R$ 7,8 milhões; veja detalhes

McGregor ostenta Phantom VIII Diamond Edition customizado pela Mansory; modelo tem motor V12

O ex-astro do UFC Conor McGregor revelou que comprou um Rolls-Royce Phantom VIII Diamond Edition personalizado pela Mansory, uma das preparadoras mais exclusivas do mercado automotivo. Segundo o site americano TMZ, o modelo está avaliado em US$ 1,3 milhão, o equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões. >

O veículo, pintado na cor preta, é equipado com um motor V12 de 571 cavalos de potência, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em aproximados 5 segundos. A velocidade máxima chega aos 250 km/h. Na publicação em suas redes sociais, McGregor exibiu imagens que revelam detalhes externos e internos do carro.>

Além do Phantom, McGregor ostentou no mesmo post o seu avião particular. Reconhecido como um dos nomes mais rentáveis da história do UFC, Conor McGregor acumulou fortunas não apenas com as lutas, mas também por meio de negócios paralelos, como uma marca de uísque e outras empreitadas comerciais de sucesso.>