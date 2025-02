DE VOLTA AO BRASIL

Ex-Bahia, Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo

Português terá a missão de comandar o time carioca, que ficou 55 dias sem um treinador principal

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 10:20

Renato Paiva pediu demissão do Bahia em setembro de 2023 Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Renato Paiva está de volta ao futebol brasileiro. O português foi anunciado como o novo treinador do Botafogo. A confirmação veio após a derrota por 2x0 para o Racing, na noite de quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, pela Recopa Sul-Americana. O comandante de 54 anos já estava no Rio de Janeiro e assistiu ao jogo no camarote de John Textor.>

O clube carioca não tinha um treinador principal há 55 dias, desde o anúncio da saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, em 3 de janeiro. Neste período, o Glorioso foi treinado interinamente por Carlos Leiria, então técnico das categorias de base, e Cláudio Caçapa, agora membro da comissão técnica fixa do clube.>

Renato Paiva é o novo técnico do Botafogo! ✍???



Português de 54 anos foi o escolhido para dar continuidade ao projeto alvinegro. Seja bem-vindo! #BFR pic.twitter.com/1qOKC8VNIS — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 28, 2025

Renato Paiva ficou conhecido no Brasil após comandar o Bahia, em 2023. Ele ficou à frente do tricolor em 49 partidas, com 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas – aproveitamento de 49%. O português conquistou o Campeonato Baiano daquele ano, mas viveu uma temporada marcada por altos e baixos e pressão da torcida. Em setembro de 2023, pediu demissão.>