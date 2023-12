Emerson Ferretti comandará o Bahia associação no triênio 2024-2026. Crédito: Divulgação

A associação Esporte Clube Bahia tem um novo presidente. Neste sábado (2), os sócios do tricolor elegeram Emerson Ferretti como novo mandatário. Ele substituirá Guilherme Bellintani e terá mandato válido por três anos (2024 - 2026).



Ex-goleiro do tricolor, Emerson recebeu 1.089 votos. Ele superou Marcelo Sant'Ana, que ficou em segundo lugar, com 774 votos. Marcos Verhine (673 votos), Leonardo Martinez (485 votos) e Jailson Baraúna (158 votos) aparecem na sequência.

Emerson Ferretti (União Tricolor): 1089 votos

Marcelo Sant'Ana (Revolução Tricolor): 774 votos

Marcus Verhine (Bahia Mais Independente): 673 votos

Leonardo Martinez (100% Bahêa): 485 votos

Jailson Baraúna (Um Novo Bahêa): 158 votos

Emerson Ferretti é o primeiro presidente eleito exclusivamente para a associação Esporte Clube Bahia. Desde a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e venda de 90% das ações para o Grupo City, o fundo investidor é responsável pela gestão do futebol. Patrimônios como o CT Evaristo de Macedo e o Fazendão foram passados para o City.

Entre as atribuições, o presidente da associação terá o papel de fiscalizar o contrato da SAF. A gestão também ocupará uma cadeira no Conselho de Administração do clube já que a associação é sócio minoritário (10% das ações).

Também caberá ao novo presidente decidir se o Bahia associação investirá em outros esportes que não estejam vinculados ao futebol e futsal (modalidades exclusivas da SAF). Na plataforma de gestão apresentada durante o período eleitoral, Emerson prometeu inserir o tricolor em competições olímpicas e expandir a marca do clube.

Líder da chapa União Tricolor, Emerson tem Paulo Tavares como vice-presidente.

PERFIL

Emerson Ferretti tem 52 anos e foi jogador profissional de futebol. Ele começou a carreira no Grêmio, mas tornou-se ídolo no Bahia, clube que defendeu entre 2000 e 2005. Com 266 jogos, é o goleiro que mais vestiu a camisa tricolor em jogos oficiais na história.

Pelo Esquadrão, ele conquistou o bicampeonato da Copa do Nordeste (2001 e 2002) e o Campeonato Baiano de 2001.

Para além das quatro linhas, Emerson é formado em administração e pós-graduado em Gestão Esportiva, desenvolveu projetos junto à Prefeitura de Salvador e ao Governo do Estado da Bahia, e foi presidente do Ypiranga de 2010 a 2017.

Ele se torna o quarto presidente do Bahia na “Era Democrática”, iniciada em 2013. Antes dele comandaram o tricolor: Fernando Schmidt, Marcelo Sant’Ana e Guilherme Bellintani.

CONSELHO DELIBERATIVO

Além da votação para o novo presidente do Bahia, os sócios elegeram o novo Conselho Deliberativo. O Grupo Revolução Tricolor foi o mais votado e ficou com 21 cadeiras no órgão. Veja o resultado:

Revolução Tricolor - 632 votos (21 cadeiras)

100% Bahêa - 464 votos (15 cadeiras)

Simplesmente Bahia - 478 votos (15 cadeiras)

Independente Tricolor - 423 votos (14 cadeiras)

União Bahia - 380 votos (12 cadeiras)

+Bahia - 269 votos (8 cadeiras)

Bahêa do Povo - 244 votos (8 cadeiras)