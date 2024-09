LEMBRA DELE?

Ex-jogador da base do Vitória se naturaliza vietnamita e vive expectativa de ser convocado para seleção

Aos 27 anos, Rafaelson atua desde janeiro de 2019 no Vietnã, onde já marcou mais de 60 gols

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 17:28

Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

Revelado em solo baiano, com a camisa do Vitória, o atacante Rafaelson recebeu a cidadania vietnamita e vive a expectativa de ser convocado para a seleção do país. Aos 27 anos, o maranhense atua desde janeiro de 2019 no Vietnã. Já são quase 100 jogos e 68 gols marcados vestindo as camisas de: Nam Dinh, Da Nang e Bình Dinh FC. O jogador estreou pelo clube baiano em 2015 e deixou a Toca do Leão em 2018.

O desempenho futebolístico no país e a adaptação da sua família ao Vietnã fizeram com que Rafaelson se naturalizasse. Inclusive, ele agora também tem um nome local: Nguyen Xuan Son. “Estou muito feliz com essa naturalização. Eu e a minha família estamos vivendo um momento especial aqui no Vietnã. Somos gratos ao povo vietnamita. Para mim é um orgulho ser um cidadão dessa pátria que me acolheu tão bem”, declarou o atleta, que também atuou no futebol japonês e dinamarquês.

Na atual temporada, Rafaelson disputou três jogos pelo Nam Dinh, com três vitórias e três gols marcados Crédito: Divulgação/Nam Dinh

Naturalizado vietnamita e sendo um dos principais atacantes do país nas últimas temporadas, Rafaelson vive a expectativa de ser convocado para defender a seleção do Vietnã. No próximo dia 9 de outubro, a seleção do país vai enfrentar a Índia. “Agora que sou oficialmente vietnamita estou sim um pouco ansioso numa convocação para defender a seleção, mas, logicamente, não posso deixar essa ansiedade atrapalhar a minha rotina. Vou seguir muito focado no meu trabalho como atleta do Nam Dinh e, caso eu seja convocado, procurarei desempenhar um bom papel e representar bem o país”, ressaltou o jogador, que foi um dos três principais goleadores do futebol mundial em 2023.