DESGASTE FÍSICO

Vitória se reapresenta nesta terça com ausências de Matheuzinho e Mosquito

Além dos dois jogadores, o lateral Raúl Cáceres não participou dos treinos com bola pelo PCR elevado

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 18:20

Vitória se reapresentou nesta terça-feira (24) para o jogo contra o Internacional Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória se reapresentou ao Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura nesta terça-feira (24) para iniciar a preparação para enfrentar o Internacional no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após a vitória sobre o Juventude, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Leão encerrou a rodada na 16ª colocação com 28 pontos ganhos.

Com a reapresentação marcada para a manhã, os jogadores se movimentaram no campo depois que foram submetidos aos exames de CK e PCR no Núcleo de Saúde e Performance e fizeram ativação na academia César Dáu. No campo Bebeto Gama do CT, o grupo inicialmente realizou um aquecimento sob orientação do preparador Caio Gilli, com apoio de Vinícius Franco, auxiliar da preparação física.

Depois, foram ministrados dois trabalhos técnicos. Primeiro, com a participação de todos os jogadores distribuídos em três times com sete cada, houve um rondo com transição. Aqueles que iniciaram a partida passada foram retirados da segunda parte das atividades, que constou de campo reduzido com três times cada com quatro jogadores. Enquanto dois times duelavam, o terceiro atuava no apoio atrás das duas balizas ao que estava de posse de bola dentro do quadrado delimitado com fitas.