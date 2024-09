DEFESA (RE)ESTRUTURADA

Veja qual é a dupla de zaga do Vitória com menos gols sofridos por jogo na Série A

Confira os números dos defensores do Leão durante a disputa do Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 05:00

Neris e Wagner Leonardo compõem a dupla do Vitória com menos gols sofridos por jogo na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Um bom time começa por uma defesa sólida. É assim que o treinador Thiago Carpini entende a construção de suas equipes. Parte deste pensamento se traduziu no uso de três volantes no meio de campo para “estancar a sangria”, nas palavras do técnico. Com a boa campanha no returno do Campeonato Brasileiro, o estabelecimento de uma boa zaga torna-se importante para alcançar o objetivo do Vitória.

Ao longo dos 27 jogos já disputados na competição, o Leão variou de formações e duplas defensivas, além de utilizar uma trinca de zagueiros em três confrontos. Assim, o torcedor rubro-negro viu o time ter em campo nove combinações diferentes na Série A, sendo a mais recente com os melhores números até aqui.

Consolidados como o duo que terminou como campeão da Série B no ano passado, Wagner Leonardo e Camutanga pouco atuaram juntos na primeira divisão. Foram quatro partidas no Brasileirão, com três gols sofridos - o que equivale a 0,75 gols por jogo. A solidez defensiva oferecida pelos dois foi barrada quando o camisa 13 lesionou o joelho direito, antes do duelo contra o Atlético-MG. Camutanga precisou de cirurgia e foi cortado do restante da temporada.

Entre mais lesões de defensores e a necessidade de improvisar atletas de outros setores, o técnico Thiago Carpini ganhou o reforço do zagueiro Neris para o segundo turno da Série A. Ao lado de Wagner Leonardo, foram sete partidas. Enquanto os dois estavam em campo, o Vitória teve as redes vazadas três vezes. Importante citar que os dois gols sofridos diante do Cruzeiro aconteceram depois da expulsão de Neris - e, portanto, não foram contabilizados. Com o rendimento, o Leão tem na atual dupla a sua melhor zaga no Brasileiro, com 0,42 gols sofridos por jogo.

Na sequência da lista, aparecem as parcerias que revezaram a titularidade durante o período de improvisações de jogadores. Entre as combinações, o único fator em comum é a presença do capitão Wagner Leonardo.

Em três confrontos, o lateral direito Willean Lepo foi utilizado como zagueiro, ao lado do camisa 4. Nas ocasiões, o time sofreu quatro gols. Já ao lado do volante Caio Vinícius, também improvisado, foram oito embates. Quando o meio-campista esteve em campo na defesa, o Vitória teve as redes vazadas oito vezes.

Assim, com Willean Lepo ou Caio Vinícius ao lado de Wagner Leonardo , o time tem uma média de 1,3 gols sofridos por partida. Vale considerar que, no duelo contra o Corinthians, apenas um dos três tentos sofridos ocorreu enquanto o volante estava em campo. Nos outros dois gols, era o lateral direito quem ocupava a função de zagueiro.

Não deu certo

Enquanto Wagner Leonardo e Neris compõem a zaga com a melhor média do Vitória, quatro formações diferentes dividem o pódio de segunda pior defesa da equipe no Campeonato Brasileiro, com média de 2 gols sofridos por jogo. Entre elas, a dupla feita pelo capitão rubro-negro com o zagueiro Bruno Uvini foi a mais usada na competição. Em cinco confrontos, o Leão sofreu 10 gols.

Já o duo com a pior média do clube nesta Série A foi formado durante o jogo contra o São Paulo. Apesar de atuarem juntos somente na 5ª rodada do Brasileirão - por causa da expulsão de Wagner Leonardo -, Bruno Uvini e Reynaldo estavam em campo quando a equipe baiana teve suas redes vazadas três vezes pelos paulistas.