FUTEBOL

Ex-Liverpool, Klopp será diretor de clubes do grupo Red Bull

Quase nove meses após anunciar sua saída do Liverpool, Jürgen Klopp enfim definiu o seu futuro. O treinador alemão será diretor global de futebol do grupo Red Bull. Ele terá sob sua responsabilidade os cinco clubes da empresa austríaca, o que inclui o Red Bull Bragantino, no Brasil. Os demais times são RB Leipzig, na Alemanha, RB Salzburg e FC Liefering, ambos na Áustria, e New York RB, nos Estados Unidos.