TÊNIS

Ex-número 1 do mundo aposta em vitória de Fonseca sobre Rublev e prevê brasileiro no Top 5

O jovem tenista vai enfrentar o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo

O brasileiro João Fonseca tem uma tarefa complicada na primeira rodada do Aberto da Austrália. O jovem tenista vai enfrentar o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo. Apesar disso, há especialistas e ex-tenistas apontando o brasileiro de 18 anos como favorito na partida, ainda sem data definida.

Um deles é o americano Andy Roddick, ex-número um do mundo e campeão do US Open. Aposentado desde 2012, ele confia em uma vitória do brasileiro na primeira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.