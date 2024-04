CONHEÇA

Ex que ganhou carrão de Endrick está namorando outro jogador do Palmeiras

Lara já posta vídeos ao lado de Luighi no TikTok

Publicado em 4 de abril de 2024 às 12:52

Lara, Luighi e Endrick Crédito: Reprodução

Lara Hernandes, 20, que namorou Endrick até setembro de 2022, está namorando outro jogador do Palmeiras. Segundo o jornal Extra, a jovem engatou affair com Luighi Henry, promessa de 17 anos da base do Palmeiras.

A moça já publicou vídeos no TikTok ao lado do novo amor. No Instagram, sem fotos postadas, mas eles trocam elogios e declarações públicas.

As presenças no estádio para apoiar o mozão também são constantes.

Ainda de acordo com o Extra, Lara terminou com Endrick após pressão da família. Atualmente, o atacante namora com Gabriely.