LARGOU O BRASIL

Ex-Vitória muda de nome e estreia pela seleção da China

O meia Serginho se tornou Sai Erjiniao e está lutando com a China nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Marina Branco

Publicado em 4 de abril de 2025 às 13:42

Serginho pela China Crédito: Reprodução I Instagram

Defender uma seleção é sempre um dos maiores sonhos da vida de todo jogador de futebol, e muitos deles fariam de tudo para alcançar essa conquista. No entanto, o desejo não é igual para todos, e alguns acabam fazendo escolhas bem inusitadas no processo. É o caso do brasileiro que mudou de nome para se naturalizar em outro país e defender a seleção de lá.>

Nascido no Brasil e ex-jogador do Santos, o meia que se chamava Serginho mudou de nome ao começar a jogar em um time chinês. Desde 2020, o atleta joga na China, e conseguiu até mesmo a cidadania de lá, se naturalizando chinês. Agora, Serginho se chama Sai Erjiniao, e além de defender o clube Beijing Guoan, defende a seleção chinesa.>

Na Data Fifa de março, o antigo Serginho já fez sua estreia pela nova seleção, que pôde começar a defender desde que cumpriu a regra de morar na China por cinco anos para se naturalizar. Além disso, ele também cumpriu a regra de nunca ter defendido outra seleção nacional, já que nunca foi convocado na Seleção Brasileira. No entanto, não foi suficiente, já que ele precisou mudar também seu nome. Mas porquê?>

A mudança de nome se deve à barreira linguística entre Brasil e China. Algumas letras do alfabeto usado no Brasil não estão presentes na língua chinesa, tornando o nome "Serginho" inviável no país asiático. Por isso, o atleta de 30 anos mudou seu nome.>

"É engraçada essa parte, porque meu nome mudou para Sai Erjiniao, pois algumas letras do nosso alfabeto não estão na língua chinesa", conta.>

Quem é Serginho

O brasileiro-chinês nasceu em São Paulo, e foi revelado nas categorias de base do Santos. Ainda no Brasil, foi emprestado para Vitória, Santo André e América-MG, antes de ser negociado para o Kashima Antlers, no Japão. Após dois anos já na ásia, ele seguiu para o Changchun Yatai, na China, em 2020.>

A estreia pela seleção chinesa veio já como titular em um amistoso no dia 14 de março, contra o Kuwait. "Sem dúvidas, foi um momento muito especial para mim. Poder estrear pela seleção chinesa, representar a China dentro de campo. Um país que me deu muitas oportunidades e que se tornou a minha casa. Então espero fazer o meu melhor sempre para buscarmos nossos objetivos", afirmou.>

Posteriormente, ele defendeu o país nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2025, entrando no intervalo. Dessa vez, no entanto, perdeu por 2 a 0, dificultando a tão sonhada classificação para o mundial.>

"A China quer muito poder ir para a Copa do Mundo. Estamos lutando para conseguir isso. O sonho ainda é real", comentou. No momento, os chineses estão na lanterna do grupo C das eliminatórias, tendo conquistado seis pontos em oito das dez rodadas. Uma das duas vagas do grupo já pertence ao Japão, com a segunda ainda em aberto.>

No momento, quem deve se classificar é a Austrália, adversária que venceu a China por 2 a 0 e já tem 13 pontos na tabela. No entanto, a seleção australiana ainda pode ir para os playoffs.>

Caso termine as eliminatórias em terceiro ou quarto lugar, a China ainda tem chances de viver seu sonho pela repescagem, que atualmente têm Arábia Saudita, com dez pontos, e Indonésia, com nove, como prováveis participantes.>