CLÁSSICO

Expulso no Ba-Vi, Thiago Carpini critica árbitro: 'Tendencioso'

Treinador levou dois cartões amarelos em sequência e deixou beira de campo durante a derrota do Vitória para o Bahia

Da Redação

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 20:31

Thiago Carpini, técnico do Vitória, durante o Ba-Vi Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Vitória não terá o técnico Thiago Carpini e o volante Willian Oliveira à disposição para enfrentar o Cruzeiro, pela 23ª rodada da Série A. Enquanto o jogador estará suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador foi expulso durante o Ba-Vi neste domingo (11), após se envolver em discussão com o árbitro Bráulio da Silva Machado. Em coletiva após a derrota por 2x0 no clássico, o comandante reclamou do cartão vermelho recebido.

“Eu achei totalmente desnecessário. Ele veio com uma vontade muito grande me dar o cartão, com muita energia, não entendi. Não falei com a arbitragem em momento algum. Sem dúvida para o próximo jogo impacta. Mas temos uma comissão competente e capacitada. Vamos nos preparar bem durante a semana”, falou Carpini, que recebeu dois cartões amarelos em sequência e foi expulso aos 7 minutos do segundo tempo.

"A gente tem que perguntar isso para o Bráulio, porque nem eu entendi. Foi um lance de falta para o Vitória, a bola pegou na mão e ele estava com visão não tão privilegiada, o assistente estava melhor. E eu fui falar com o assistente, quando virei ele já estava com o cartão amarelo. Eu não faltei com respeito. No próximo lance, eu estava conversando com os atletas para fazer a substituição, ele veio me perguntar quem ia sair, eu falei para ele e disse que antes tinha só ido falar que foi falta. Aí ele voltou e me deu outro amarelo dizendo que eu estava fora da área técnica", continuou.

“Eu vejo Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, todos os jogos. O próprio Rogério hoje estava quase dentro do campo, e eu também faço isso. Mas achei muito tendencioso ele dar o vermelho porque eu estava fora da área técnica”, completou o treinador.

Carpini também analisou a postura do Vitória na partida. O Leão teve chances claras de empatar no segundo tempo, mas acabou sofrendo mais um gol e saiu derrotado.

“Precisamos corrigir, é uma oportunidade para procurar melhorar, evoluir. Temos que ter mais atenção, a gente sabia que o começo da partida seria muito intenso. O gol sai rápido, uma bola desviada. Não teve uma pressão do Bahia, não teve uma superioridade ofensiva notória. O que eu levo para o jogo do Cruzeiro é o jogo do Cuiabá, do Palmeiras, do Flamengo, jogos que fizemos bem. Os detalhes fazem diferença, algumas vezes à favor, outras vezes contra. Temos seis pontos em três jogos no segundo turno. No primeiro turno foi um ponto em sete jogos. Estamos pagando um débito do passado”, avaliou.

O jogo contra o Cruzeiro será de volta em casa. A partida está marcada para o dia 19, uma segunda-feira, às 20h, no Barradão. Para Carpini, é preciso superar a derrota no clássico e entrar focado diante do clube mineiro para seguir reagindo no Campeonato Brasileiro.

"Priorizar o jogo a jogo. O mais importante é o próximo. Aqui já ficou para trás. Vamos tentar seguir pontuando no returno. É mais uma rodada que a gente fica fora da zona. Isso traz uma sensação boa, mas o mais importante é estar fora na 38ª rodada. Pode ser que a gente ainda volte para a zona de rebaixamento, vamos trabalhar para isso não acontecer. Agora vamos buscar o resultado dentro de casa, um jogo muito difícil contra um adversário que briga na parte de cima da tabela", afirmou o treinador.

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Ausência de Matheuzinho

Eu não acho justo atrelar o resultado a participação ou não de determinado atleta. Lógico que o Matheuzinho faz falta, nós não temos no elenco alguém com a mesma característica com ele. Mas não acredito que a derrota foi pela ausência de Matheuzinho. No primeiro tempo praticamente não houve lance de gols para as equipes, eles fizeram em uma bola desviada. No segundo tempo fomos melhores, faltou mais efetividade. Então mediante a ausência de Matheuzinho também aconteceram coisas boas para a gente analisar. Outros jogadores vão ficar fora, vão fazer falta, e temos que encontrar dentro do elenco as respostas. Não vou atrelar a derrota de hoje ao Matheusinho.

Opção por Filipe Machado

Eu acredito que vai ser uma linha natural, o Felipe vem bem, melhorando, evoluindo com os companheiros. As semanas abertas têm sido especiais para nós. Conseguimos controlar o descanso, aumentar o volume de trabalho. A tendência é que com o tempo ele vá ocupando seu espaço. É a seleção natural. A cada oportunidade ele vai se aproximando da condição de titular.

Ideia de jogo

A gente quer manter o equilíbrio. Independente das circunstâncias da partida, começando atrás ou na frente, com gol rápido ou não, temos que manter a organização. É um jogo de Série A, de detalhes, é o mínimo que temos que fazer. A organização coletiva é algo que a gente trabalha muito e procura não abrir mão. Isso nos deixa mais perto de fazer as coisas acontecerem.

Pênalti não marcado

Não vai mudar o que eu acho, mas na minha opinião, foi mão. No mínimo ele poderia olhar o VAR. Ele ia ver que não é o jogador do Vitória que resvala na própria mão. É um corte de cabeça do adversário e resvala na mão do adversário. Já vi muitos pênaltis marcados assim no Campeonato Brasileiro, a gente assiste aos jogos todos os dias. Acho que valeria uma checagem. Se ele fosse ao VAR, ele iria constatar que, na minha opinião, foi mão, foi pênalti.

Trocas no time titular

Tentei ter mais consistência no meio, Machado é um cara de muita competitividade. Eu entendo que o meio de campo é o setor do campo onde o Bahia tenta fazer superioridade numérica. A gente tentou neutralizar isso no primeiro tempo, tentou ter um pouco mais a bola. Acho que isso não aconteceu, principalmente nos primeiros minutos. Depois o jogo equilibrou, mas aí já estávamos atrás do placar. No segundo tempo fomos melhores.

O jogo

Um clássico né?! Jogo de poucas oportunidades decidido no detalhes. Nós tivemos três finalizações. O Bahia fez o gol e não finalizou mais. É a minha análise. Clássicos são poucas chances para os dois lados. Se o Bahia neutralizou o ataque do Vitória, então o Vitória também neutralizou o ataque do Bahia.

Lawan e Pablo