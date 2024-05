Felipe Meligeni perde de Ruud e os seis brasileiros caem na estreia de simples em Roland Garros

Meligeni não imaginava jogar na Philippe-Chatrier, a quadra principal do Grand Slam de Paris. E até realizou um jogo equilibrado diante de um oponente que foi finalista em Roland Garros nas duas últimas edições, tem maior experiência, e vinha do título de Genebra.

O brasileiro, 137º do mundo, até equilibrou as ações no primeiro set, levando o jogo igual até 3 a 3. Mas o saque do norueguês fazia a diferença. No oitavo game, Ruud quebrou e bastava confirmar o serviço para abrir vantagem. Meligeni ainda teve um break point para voltar para a parcial, mas não sustentou e caiu com 6 a 3.