POLÊMICA

Felipe Melo detona Mano Menezes após demissão no Fluminense: 'Demorou, né?'

Ex-jogador do Flu não poupou críticas ao treinador



Gabriel Rodrigues

Estadão

Publicado em 30 de março de 2025 às 17:52

Mano Menezes em entrevista coletiva do Fluminense Crédito: Marcelo Gonçalves/FFC

Campeão da Libertadores pelo Fluminense e torcedor declarado do clube, o ex-volante Felipe Melo não poupou críticas ao técnico Mano Menezes, demitido do Fluminense após a derrota por 2x0 para o Fortaleza, pela estreia no Brasileirão. De acordo com o ex-jogador, o Fluminense demorou para mandar o treinador embora. >

"Acho que o Mano Menezes deveria ter saído até antes. Respeito o profissional, respeito a todos e, por questão até de ética, não fiz os comentários pertinentes. Assim, não vou falar algumas coisas que vivi lá dentro, mas posso criticar o trabalho", declarou Felipe Melo em um vídeo publicado no Instagram.>

Segundo ele, a saída do treinador deveria ter ocorrido já após a derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2024: "Se eu tivesse a caneta, eu teria agradecido depois do jogo do Palmeiras no ano passado, no Brasileiro: ‘Muito obrigado, tchau’".>

O ex-volante também comentou que, internamente, já se discutia se Mano Menezes resistiria até o fim do Campeonato Carioca: "Nos corredores, se falava: ‘Será que vai passar do Campeonato Carioca?’ E demorou, né? Todo mundo achou que não passaria do Carioca. Passou do Carioca, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro".>

Felipe Melo também mencionou uma matéria do portal Globo Esporte, que indicava o descontentamento dos jogadores como um dos fatores para a demissão de Mano Menezes. "E eu vi agora... que o descontentamento dos atletas ajudou muito para que ele fosse demitido. Demoraram bastante para entender", completou.>

Ainda nas redes sociais, Felipe Melo comentou uma postagem oficial do Fluminense sobre a demissão com a frase: "Glória a Jesus de Nazaré". A interação gerou reações entre torcedores tricolores, alguns concordando com o ex-jogador e outros criticando sua postura.>

Antes de encerrar sua carreira, Felipe Melo trabalhou com Mano Menezes na temporada passada e disputou apenas 23 partidas pelo Fluminense, seu menor número de jogos desde o retorno ao futebol brasileiro. O desempenho do time sob comando do treinador gerou críticas ao longo dos últimos meses, culminando na decisão da diretoria de mudança.>