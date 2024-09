FUTSAL

Ferrão se recupera e comemora volta à quadra na Copa do Mundo de futsal: 'Entrar no clima'

Um dos mais experientes do grupo do técnico Marquinhos Xavier e eleito três vezes melhor do mundo no futsal, o pivô Ferrão está recuperado de um problema muscular na coxa direita e pronto para ajudar a seleção brasileira a fechar a primeira fase da Copa do Mundo do Usbequistão na liderança. Depois de jogar alguns minutos contra a Croácia, o jogador de 33 anos promete um futebol "explosivo" diante da Tailândia na sexta-feira.